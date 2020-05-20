Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T13:23
https://ria.ru/20200520/1571726902.html
Совбез в ближайшее время обсудит ход диверсификации продукции ОПК
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_112:0:2475:1329_1036x0_80_0_0_fed358fc20a07f2887b355d5ffe3684e.jpg
РИА Новости

Совбез в ближайшее время обсудит ход диверсификации продукции ОПК

13:02 20.05.2020 (обновлено: 13:23 20.05.2020)
127
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет безопасности РФ на заседании в ближайшее время обсудит ход диверсификации продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Он выступил в среду на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Приволжье. В ходе совещания, проходящего в режиме видеосвязи, обсуждались решения по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК, принятые по итогам аналогичного прошлогоднего совещания.
"Кроме того, в ближайшее время на совещании постоянных членов Совета Безопасности будут приняты дополнительные решения по этим вопросам", - сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.
Отделение Промсвязьбанка в Москве
27 апреля, 13:12
Главы ПСБ и Удмуртии обсудили меры поддержки ОПК в условиях пандемии
310104
Обсудить 0
Николай ПатрушевЭкономика
Рекомендуем
Заседание Совета Федерации РФ, завершающее осеннюю сессию
Совфед одобрил закон о господдержке предприятий
Флаги России и Украины
Эксперт спрогнозировал возможное ухудшение отношений России и Украины
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил ход снятия ограничений в регионах
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский назвал мэра Черкасс бандитом
Восход солнца на одном из Мальдивских островов
Стало известно, когда на Мальдивы будут пускать иностранных туристов
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость повышать стратегические задачи в АПК
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова: финансирование медиков силовых структур предусмотрено
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
СФ одобрил запрет избираться судимым за преступления средней тяжести
Корабль проекта 22800
Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
Здание Государственной Думы РФ
Госдума планирует принять закон о категоризации инвесторов в июне
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Путин: надеюсь, российский АПК уже преодолел сложности с семенами
Здание Минэкономразвития РФ
Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский сравнил свой отдых в Омане с отдыхом Порошенко на Мальдивах
Тегеран
В Иране выявили 2346 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
Лента новостейМолния