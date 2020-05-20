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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:29
https://ria.ru/20200520/1571726776.html
В Ростовской области выявили вспышку COVID-19 в психинтернате
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

В Ростовской области выявили вспышку COVID-19 в психинтернате

13:01 20.05.2020 (обновлено: 13:29 20.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая – РИА Новости. Вспышка коронаврусной инфекции произошла в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области, в учреждении введен карантин, сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса.
"Зарегистрирован крупный очаг заболеваемости в Сальском психоневрологическом интернате, где на сегодня у нас выявлено 39 случаев, из них 23 у персонала и 16 у получателей услуг", - сказал Ковалев, добавив, что у 90% заболевших болезнь протекает бессимптомно.
По словам министра труда и социального развития области Елены Елисеевой, всего в учреждении проживает 750 человек и работает 465 сотрудников. Специалисты проводят их тестирование на коронавирус. В учреждении введен карантин на 28 дней.
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Министр добавила, что в одном из корпусов интерната подготовлено 40 комнат на 100 коек для зараженных коронавирусом. В помещениях проведена дезинфекция. Для обеспечения временной изоляции сотрудников и получателей социальных услуг в интернате из областного бюджета выделены 22,7 миллиона рублей.
По данным на 20 мая, в регионе зарегистрировано 2784 случая заболевания коронаврусом, в том числе 139 за минувшие сутки. За весь период эпидемии в области выздоровели 989 человек, умерли 33 человека. Коэффициент распространения инфекции составил 1,29.
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