В Ростовской области выявили вспышку COVID-19 в психинтернате

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая – РИА Новости. Вспышка Вспышка коронаврусной инфекции произошла в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области , в учреждении введен карантин, сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса.

"Зарегистрирован крупный очаг заболеваемости в Сальском психоневрологическом интернате, где на сегодня у нас выявлено 39 случаев, из них 23 у персонала и 16 у получателей услуг", - сказал Ковалев, добавив, что у 90% заболевших болезнь протекает бессимптомно.

По словам министра труда и социального развития области Елены Елисеевой, всего в учреждении проживает 750 человек и работает 465 сотрудников. Специалисты проводят их тестирование на коронавирус. В учреждении введен карантин на 28 дней.

Министр добавила, что в одном из корпусов интерната подготовлено 40 комнат на 100 коек для зараженных коронавирусом. В помещениях проведена дезинфекция. Для обеспечения временной изоляции сотрудников и получателей социальных услуг в интернате из областного бюджета выделены 22,7 миллиона рублей.

По данным на 20 мая, в регионе зарегистрировано 2784 случая заболевания коронаврусом, в том числе 139 за минувшие сутки. За весь период эпидемии в области выздоровели 989 человек, умерли 33 человека. Коэффициент распространения инфекции составил 1,29.