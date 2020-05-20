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2020-05-20T13:09
https://ria.ru/20200520/1571726686.html
Испания продлила срок действия истекших документов иностранцев
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РИА Новости

Испания продлила срок действия истекших документов иностранцев

13:00 20.05.2020 (обновлено: 13:09 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МАДРИД, 20 мая – РИА Новости. Испанские власти приняли решение продлить сроки действия документов для иностранцев, которые истекли во время действия режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.
Вид на жительство, если он истек во время режима повышенной готовности или в течение 90 дней до его введения, будет продлен на шесть месяцев, следует из приказа министерства здравоохранения.
Туристические визы сроком пребывания до 90 дней будут продлены на три месяца.
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Долгосрочные студенческие визы до 180 дней будут продлены также на три месяца в случае, если их обладатели находятся на территории Испании и возвращение в их страну было невозможно.
Иностранцы, которые находятся за границей и у которых закончился вид на жительство, смогут въехать на территорию Испании, представив свой основной документ и истекшее удостоверение личности иностранца.
Государственный секретариат по вопросам миграции рекомендовал принять эти меры в связи с невозможностью представить документы на продление лично из-за действующих ограничений на передвижение, а также из-за сложностей сделать это в электронном виде.
Режим повышенной готовности в Испании был введен 14 марта. В среду конгресс депутатов обсуждает его продление до 7 июня.
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