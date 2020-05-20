Испания продлила срок действия истекших документов иностранцев

МАДРИД, 20 мая – РИА Новости. Испанские власти приняли решение продлить сроки действия документов для иностранцев, которые истекли во время действия режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

Вид на жительство, если он истек во время режима повышенной готовности или в течение 90 дней до его введения, будет продлен на шесть месяцев, следует из приказа министерства здравоохранения.

Туристические визы сроком пребывания до 90 дней будут продлены на три месяца.

Долгосрочные студенческие визы до 180 дней будут продлены также на три месяца в случае, если их обладатели находятся на территории Испании и возвращение в их страну было невозможно.

Иностранцы, которые находятся за границей и у которых закончился вид на жительство, смогут въехать на территорию Испании, представив свой основной документ и истекшее удостоверение личности иностранца.

Государственный секретариат по вопросам миграции рекомендовал принять эти меры в связи с невозможностью представить документы на продление лично из-за действующих ограничений на передвижение, а также из-за сложностей сделать это в электронном виде.

Режим повышенной готовности в Испании был введен 14 марта. В среду конгресс депутатов обсуждает его продление до 7 июня.