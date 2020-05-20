В США состоялся первый концерт с живой музыкой

Музыкант Трэвис МакКриди во время концерта во Франклине, США

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В США на музыкальной площадке TempleLive (штат Арканзас) состоялся первый концерт с живой музыкой и зрителями с тех пор, как в марте в стране началась массовая самоизоляция из-за угрозы распространения коронавируса. На сцене выступил музыкант Трэвис Маккриди из блюз-рок-группы Bishop Gunn, В США на музыкальной площадке TempleLive (штат Арканзас) состоялся первый концерт с живой музыкой и зрителями с тех пор, как в марте в стране началась массовая самоизоляция из-за угрозы распространения коронавируса. На сцене выступил музыкант Трэвис Маккриди из блюз-рок-группы Bishop Gunn, сообщает Rolling Stones.

así se ve un concierto en la era del distanciamiento social. Ayer en Fort Smith, Arkansas, en el show del artista Travis McCready pic.twitter.com/5qZQh51pim — Alejandro Marin (@themusicpimp) May 19, 2020

По информации издания, организаторы шоу предприняли все необходимые меры безопасности. На входе гостям измеряли температуру, все они были в масках, а в зале сделали специальную разметку, чтобы посетители соблюдали дистанцию, которая не должна была превышать 1,8 метров (из 1100 мест было заполнено чуть больше 200).

В туалетах сотрудники площадки следили за тем, чтобы в помещении не собиралось одновременно более десяти человек.

COVID-19 social-distancing rules in force at Arkansas venue for Travis McCready show: https://t.co/hj5e6iIiIE — UltimateClassicRock (@UltClassicRock) May 19, 2020

Несмотря на строгие правила, по информации Rolling Stones, собравшиеся зрители аплодировали и даже танцевали, каждый в своем выделенном "фанатском" секторе. Меломаны доказали, что ради любимых исполнителей готовы идти на жертвы. Некоторые приезжали из удаленных регионов штата.

"Мы как семья. Обычно все, кто приходит на концерт этой группы, уже знают друг друга", — прокомментировала одна из поклонниц.