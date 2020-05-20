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Культура
2020-05-20T23:03
https://ria.ru/20200520/1571726515.html
В США состоялся первый концерт с живой музыкой
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РИА Новости

В США состоялся первый концерт с живой музыкой

23:03 20.05.2020
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© AFP 2020 / Getty Images for Pilgrimage Music & Cultural Festival/Terry WyattМузыкант Трэвис МакКриди во время концерта во Франклине, США
Музыкант Трэвис МакКриди во время концерта во Франклине, США
© AFP 2020 / Getty Images for Pilgrimage Music & Cultural Festival/Terry Wyatt
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В США на музыкальной площадке TempleLive (штат Арканзас) состоялся первый концерт с живой музыкой и зрителями с тех пор, как в марте в стране началась массовая самоизоляция из-за угрозы распространения коронавируса. На сцене выступил музыкант Трэвис Маккриди из блюз-рок-группы Bishop Gunn, сообщает Rolling Stones.
По информации издания, организаторы шоу предприняли все необходимые меры безопасности. На входе гостям измеряли температуру, все они были в масках, а в зале сделали специальную разметку, чтобы посетители соблюдали дистанцию, которая не должна была превышать 1,8 метров (из 1100 мест было заполнено чуть больше 200).
В туалетах сотрудники площадки следили за тем, чтобы в помещении не собиралось одновременно более десяти человек.
Несмотря на строгие правила, по информации Rolling Stones, собравшиеся зрители аплодировали и даже танцевали, каждый в своем выделенном "фанатском" секторе. Меломаны доказали, что ради любимых исполнителей готовы идти на жертвы. Некоторые приезжали из удаленных регионов штата.

"Мы как семья. Обычно все, кто приходит на концерт этой группы, уже знают друг друга", — прокомментировала одна из поклонниц.

Те, у кого не получилось приехать, могли посмотреть прямую трансляцию выступления в Сети.
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КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыСШААрканзас
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