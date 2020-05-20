В больнице в Коммунарке на лечении находятся свыше 270 пациентов

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 270 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них у 175 подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал в среду на своей странице в Facebook, на лечении находятся 272 пациента. У 270 внебольничная пневмония, при этом у 175 подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили 20 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.