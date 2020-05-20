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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:59
https://ria.ru/20200520/1571726491.html
В больнице в Коммунарке на лечении находятся свыше 270 пациентов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571340794_0:323:2932:1972_1036x0_80_0_0_c4ed5f7993dc7b0afbea1b8e5deee7f7.jpg
РИА Новости

В больнице в Коммунарке на лечении находятся свыше 270 пациентов

12:59 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 270 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них у 175 подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал в среду на своей странице в Facebook, на лечении находятся 272 пациента. У 270 внебольничная пневмония, при этом у 175 подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили 20 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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