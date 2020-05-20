Россия готова быть посредником в противостоянии Израиля и Палестины

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия готова стать посредником в палестино-израильском противостоянии, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли. По его словам, Палестина готова вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту при посредничестве третьей стороны. Как указал Аббас, переговоры могут пройти при международном участии путем мирной международной конференции согласно международному праву.
"Ничего хорошего от такого развития ситуации, разумеется, ждать не приходится. Неуклюжие, односторонне ориентированные действия Вашингтона попросту подрывают международные усилия по приведению интересов палестино-израильского противостояния хоть к какому-то общему знаменателю", - отметил сенатор.
Но, разумеется, прекращать сами эти усилия ни в коем случае нельзя, подчеркнул он. По словам Косачева, "Россия видит обе стороны этого противостояния своими партнерами с уважаемыми и понятными нам интересами". И наши партнеры в том же Совбезе ООН, которые голосовали за резолюции по данной тематике, и трезвомыслящие политики на Ближнем Востоке, в Европе и в Азии, придерживаются такой же позиции, сказал парламентарий.
"А потому будем работать дальше, и, конечно же, подтверждаем нашу готовность к посредничеству в интересах всех заинтересованных сторон", - подчеркнул Косачев.
"Наша цель – мир, а не победа кого-то одного, и только таким может быть подход к урегулированию застарелой ближневосточной проблемы. Односторонние действия уже доказали не просто неэффективность, но опасность для всех жителей региона. Значит – нужно возвращаться к диалогу, а не к "победам", - заключил он.
Косачев отметил, что провальная "сделка века" президента США Дональда Трампа, которую осудили даже европейские союзники Америки, "была заведомо обречена, поскольку не учитывала интересов палестинской стороны и противоречила резолюциям Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию".
"В реальности это была "медвежья услуга" Вашингтона Израилю, которая только отбросила процесс еще дальше от заветной цели. И внесенный с помпой проект сделки, и сопутствующие действия США – в частности, признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и перенос посольства в Иерусалим – все это "окрылило" руководство еврейского государства, которое только активизировало одностороннюю активность на палестинских землях", - подчеркнул законодатель.
Он также напомнил, что нынешнее заявление Аббаса последовало сразу после откровенных слов Биньямина Нетаньяху, которые он произнес на заседании Кнессета 17 мая: "Пришло время распространить суверенитет (Израиля) на районы, которые являются колыбелью еврейского народа, и вписать еще одну славную главу в историю сионизма". -0-