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2020-05-20T12:59
https://ria.ru/20200520/1571726426.html
Россия готова быть посредником в противостоянии Израиля и Палестины
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РИА Новости

Россия готова быть посредником в противостоянии Израиля и Палестины

12:59 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Песня
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия готова стать посредником в палестино-израильском противостоянии, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли. По его словам, Палестина готова вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту при посредничестве третьей стороны. Как указал Аббас, переговоры могут пройти при международном участии путем мирной международной конференции согласно международному праву.
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"Ничего хорошего от такого развития ситуации, разумеется, ждать не приходится. Неуклюжие, односторонне ориентированные действия Вашингтона попросту подрывают международные усилия по приведению интересов палестино-израильского противостояния хоть к какому-то общему знаменателю", - отметил сенатор.
Но, разумеется, прекращать сами эти усилия ни в коем случае нельзя, подчеркнул он. По словам Косачева, "Россия видит обе стороны этого противостояния своими партнерами с уважаемыми и понятными нам интересами". И наши партнеры в том же Совбезе ООН, которые голосовали за резолюции по данной тематике, и трезвомыслящие политики на Ближнем Востоке, в Европе и в Азии, придерживаются такой же позиции, сказал парламентарий.
"А потому будем работать дальше, и, конечно же, подтверждаем нашу готовность к посредничеству в интересах всех заинтересованных сторон", - подчеркнул Косачев.
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"Наша цель – мир, а не победа кого-то одного, и только таким может быть подход к урегулированию застарелой ближневосточной проблемы. Односторонние действия уже доказали не просто неэффективность, но опасность для всех жителей региона. Значит – нужно возвращаться к диалогу, а не к "победам", - заключил он.
Косачев отметил, что провальная "сделка века" президента США Дональда Трампа, которую осудили даже европейские союзники Америки, "была заведомо обречена, поскольку не учитывала интересов палестинской стороны и противоречила резолюциям Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию".
"В реальности это была "медвежья услуга" Вашингтона Израилю, которая только отбросила процесс еще дальше от заветной цели. И внесенный с помпой проект сделки, и сопутствующие действия США – в частности, признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и перенос посольства в Иерусалим – все это "окрылило" руководство еврейского государства, которое только активизировало одностороннюю активность на палестинских землях", - подчеркнул законодатель.
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Он также напомнил, что нынешнее заявление Аббаса последовало сразу после откровенных слов Биньямина Нетаньяху, которые он произнес на заседании Кнессета 17 мая: "Пришло время распространить суверенитет (Израиля) на районы, которые являются колыбелью еврейского народа, и вписать еще одну славную главу в историю сионизма". -0-
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РоссияДональд ТрампСовет Безопасности ООНКнессет ИзраиляКонстантин КосачевМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуИерусалимСШАВ мире
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