Россия готова быть посредником в противостоянии Израиля и Палестины

"Наша цель – мир, а не победа кого-то одного, и только таким может быть подход к урегулированию застарелой ближневосточной проблемы. Односторонние действия уже доказали не просто неэффективность, но опасность для всех жителей региона. Значит – нужно возвращаться к диалогу, а не к "победам", - заключил он.