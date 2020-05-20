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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-20T12:59
https://ria.ru/20200520/1571726385.html
Руденя: в Волгу в этом году выпустят более 5 млн молоди рыб
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571725986_0:51:2000:1177_1036x0_80_0_0_6b3eb35241d36f3f9754a755789bde98.jpg
РИА Новости

Руденя: в Волгу в этом году выпустят более 5 млн молоди рыб

12:59 20.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Волгу в этом году выпустят более 5 млн молоди рыб
В Волгу в этом году выпустят более 5 млн молоди рыб
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 20 мая - РИА Новости. В акваторию Волги в Твери выпустили около десяти тысяч экземпляров молоди стерляди, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Зарыбление в Тверской области мы ведем в рамках совместного проекта с Росрыболовством. За три года - с 2017 по 2019 год - в водоемы региона выпущены порядка 11,5 миллиона мальков и молоди рыб. В этом году будем продолжать работу, проводить компенсационные мероприятия – всего планируем выпустить более 5 миллионов штук молоди рыб", - сообщил губернатор области  Игорь Руденя, принявший участие в церемонии выпуска мальков стерляди.
Мероприятие состоялось в среду - в День Волги - неофициального праздника, учрежденного в 2008 году и отмечаемого всеми поволжскими регионами.
Пресс-служба отмечает, что в Волгу выпущены мальки стерляди, которым насчитывается 45 дней. Они выращены в экологически чистых условиях бассейновым методом. 
Искусственное воспроизводство водных биоресурсов осуществляется на девяти водных объектах области, в том числе на Верхневолжском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер. Зарыбление проводится совместно с Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства, Главным бассейновым управлением по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов. 
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Мероприятия организованы в рамках соглашения, подписанного между Правительством Тверской области и Федеральным агентством по рыболовству на ПМЭФ-2018. В том числе, они направлены на компенсацию ущерба, нанесенного при осуществлении хозяйственной деятельности на водоемах региона. 
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