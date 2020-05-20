Руденя: в Волгу в этом году выпустят более 5 млн молоди рыб

"Зарыбление в Тверской области мы ведем в рамках совместного проекта с Росрыболовством. За три года - с 2017 по 2019 год - в водоемы региона выпущены порядка 11,5 миллиона мальков и молоди рыб. В этом году будем продолжать работу, проводить компенсационные мероприятия – всего планируем выпустить более 5 миллионов штук молоди рыб", - сообщил губернатор области Игорь Руденя, принявший участие в церемонии выпуска мальков стерляди.