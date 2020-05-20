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2020-05-20T12:58
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В Белоруссии 15 претендентов будут бороться за президентский пост
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РИА Новости

В Белоруссии 15 претендентов будут бороться за президентский пост

12:58 20.05.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид города Минска
Вид города Минска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Вид города Минска. Архивное фото
МИНСК, 20 мая – РИА Новости. ЦИК Белоруссии в среду зарегистрировал 10 инициативных групп по выдвижению кандидатов на выборах президента страны, назначенных на 9 августа, отказал в регистрации восьми заявителям, передает корреспондент РИА Новости.
ЦИК Белоруссии 15 мая завершил прием заявлений на регистрацию инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов на президентских выборах этого года, соответствующие документы поданы от 55 граждан. На заседании в минувшую пятницу ЦИК уже рассмотрел часть поданных документов, зарегистрировав четыре группы, отказав десяти заявителям. В том числе была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом на высший государственный пост действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. На заседании во вторник комиссия зарегистрировала только одну инициативную группу по выдвижению кандидата на выборах президента, отказал – 22.
Таким образом, после этапа регистрации инициативных групп участие в президентской гонке продолжат 15 претендентов.
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ЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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