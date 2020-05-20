В Белоруссии 15 претендентов будут бороться за президентский пост

МИНСК, 20 мая – РИА Новости. ЦИК Белоруссии в среду зарегистрировал 10 инициативных групп по выдвижению кандидатов на выборах президента страны, назначенных на 9 августа, отказал в регистрации восьми заявителям, передает корреспондент РИА Новости.