Мишустин оценил ход снятия ограничений в регионах

"Я здесь хотел бы сказать, что разделяю осторожность всех глав субъектов федерации, медицинских властей во всех этих подходах. Без сомнений, конечно, мы должны понимать цикличность развития соответствующей болезни", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он также заявил, что сейчас есть повод для оптимизма. "То, что сегодня происходит, в принципе дает нам основания для спокойного оптимизма при соблюдении мер и концепции и методики аккуратного и поэтапного возвращения в нормальную экономическую жизнь при использовании средств индивидуальной защиты", - добавил премьер.