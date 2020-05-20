Мишустин оценил ход снятия ограничений в регионах

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Текущая ситуация с распространением коронавируса дает оптимизм для возвращения к нормальной экономической жизни, но нужно понимать цикличность развития инфекции и осторожность глав регионов при снятии ограничений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Я здесь хотел бы сказать, что разделяю осторожность всех глав субъектов федерации, медицинских властей во всех этих подходах. Без сомнений, конечно, мы должны понимать цикличность развития соответствующей болезни", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Он также заявил, что сейчас есть повод для оптимизма. "То, что сегодня происходит, в принципе дает нам основания для спокойного оптимизма при соблюдении мер и концепции и методики аккуратного и поэтапного возвращения в нормальную экономическую жизнь при использовании средств индивидуальной защиты", - добавил премьер.
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