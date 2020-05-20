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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:56
https://ria.ru/20200520/1571726193.html
Мишустин оценил ход снятия ограничений в регионах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706225_0:177:2844:1777_1036x0_80_0_0_42b6737a5fde43e4394769da58bc03ee.jpg
РИА Новости

Мишустин оценил ход снятия ограничений в регионах

12:56 20.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Текущая ситуация с распространением коронавируса дает оптимизм для возвращения к нормальной экономической жизни, но нужно понимать цикличность развития инфекции и осторожность глав регионов при снятии ограничений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Я здесь хотел бы сказать, что разделяю осторожность всех глав субъектов федерации, медицинских властей во всех этих подходах. Без сомнений, конечно, мы должны понимать цикличность развития соответствующей болезни", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Он также заявил, что сейчас есть повод для оптимизма. "То, что сегодня происходит, в принципе дает нам основания для спокойного оптимизма при соблюдении мер и концепции и методики аккуратного и поэтапного возвращения в нормальную экономическую жизнь при использовании средств индивидуальной защиты", - добавил премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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