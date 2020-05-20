Голикова: финансирование медиков силовых структур предусмотрено

"Что касается силовых министерств и ведомств, то мы точно так же даем им финансовые ресурсы на выплаты... Могу вас проинформировать, что Минобороны предоставлены финансовые ресурсы 2,8 миллиарда рублей, Росгвардии - порядка 100 миллионов рублей", - сказала Голикова в Совете Федерации, отвечая на вопрос о том, как производится поддержка врачей и персонала военных лечебных структур