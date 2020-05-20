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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:50
https://ria.ru/20200520/1571725631.html
Голикова: финансирование медиков силовых структур предусмотрено
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова: финансирование медиков силовых структур предусмотрено

12:50 20.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что силовые министерства получили деньги на выплаты своим медработникам.
"Что касается силовых министерств и ведомств, то мы точно так же даем им финансовые ресурсы на выплаты... Могу вас проинформировать, что Минобороны предоставлены финансовые ресурсы 2,8 миллиарда рублей, Росгвардии - порядка 100 миллионов рублей", - сказала Голикова в Совете Федерации, отвечая на вопрос о том, как производится поддержка врачей и персонала военных лечебных структур
Она добавила, то деньги так же предусмотрены для ФСБ, ФСИН и МВД.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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