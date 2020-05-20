Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19

"Врачи борются за жизнь каждого человека. Это означает, что тяжелобольные находятся в стационарах и в реанимациях 2-3 недели, и вот этот накапливающийся объём, конечно, создаёт большую нагрузку на систему здравоохранения, а с другой стороны он генерирует высокую смертность в Москве", — заявил Собянин.