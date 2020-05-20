Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Накапливающийся объем больных в стационарах и реанимациях создает нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Врачи борются за жизнь каждого человека. Это означает, что тяжелобольные находятся в стационарах и в реанимациях 2-3 недели, и вот этот накапливающийся объём, конечно, создаёт большую нагрузку на систему здравоохранения, а с другой стороны он генерирует высокую смертность в Москве", — заявил Собянин.
Мэр отметил, что в мае смертность больше, чем в апреле.
"Мы волну апрельскую и начала мая видим сегодня уже в виде тяжелобольных людей, которые находятся в сложной ситуации. Это естественный процесс", — добавил он.
По данным на 20 мая, общее число заболевших COVID-19 в стране — 308 705 (в Москве — 152 306), из них 2972 умерли (1726), более 85 тысяч пациентов выздоровели (36 936).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.