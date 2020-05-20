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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:12
https://ria.ru/20200520/1571725462.html
Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/150021/47/1500214730_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e7e43ca5e862eb708ef977f5e3ca4b01.jpg
РИА Новости

Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19

12:49 20.05.2020 (обновлено: 16:12 20.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Накапливающийся объем больных в стационарах и реанимациях создает нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Врачи борются за жизнь каждого человека. Это означает, что тяжелобольные находятся в стационарах и в реанимациях 2-3 недели, и вот этот накапливающийся объём, конечно, создаёт большую нагрузку на систему здравоохранения, а с другой стороны он генерирует высокую смертность в Москве", — заявил Собянин.

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Мэр отметил, что в мае смертность больше, чем в апреле.
"Мы волну апрельскую и начала мая видим сегодня уже в виде тяжелобольных людей, которые находятся в сложной ситуации. Это естественный процесс", — добавил он.
По данным на 20 мая, общее число заболевших COVID-19 в стране — 308 705 (в Москве — 152 306), из них 2972 умерли (1726), более 85 тысяч пациентов выздоровели (36 936).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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Каждый день он себе новую цифру придумывает...  А когда у хроников обострятся заболевания, потому что нет своевременной помощи, какие цифры будут? 
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Юрий Баженов
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НЛНаталья Лобова
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