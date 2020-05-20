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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:47
https://ria.ru/20200520/1571725317.html
Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346805_0:7:2952:1668_1036x0_80_0_0_1e06d5f2d326e4f618543e910ad22b14.jpg
РИА Новости

Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в Москве

12:47 20.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество вновь выявленных больных коронавирусом в Москве снизилось до уровня как месяц назад, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.
"Количество поступающих в наши больницы вышло на уровень месячной давности. Эти цифры, которые мы имеем на 20 мая, примерно такие же были на 20 апреля", - сказал мэр в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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