Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в Москве

"Количество поступающих в наши больницы вышло на уровень месячной давности. Эти цифры, которые мы имеем на 20 мая, примерно такие же были на 20 апреля", - сказал мэр в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.