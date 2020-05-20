Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в Москве

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество вновь выявленных больных коронавирусом в Москве снизилось до уровня как месяц назад, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.
"Количество поступающих в наши больницы вышло на уровень месячной давности. Эти цифры, которые мы имеем на 20 мая, примерно такие же были на 20 апреля", - сказал мэр в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.