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2020-05-20T13:29
https://ria.ru/20200520/1571725285.html
В Сети вступились за тульскую медсестру в прозрачном защитном костюме
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РИА Новости

В Сети вступились за тульскую медсестру в прозрачном защитном костюме

12:48 20.05.2020 (обновлено: 13:29 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве
Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пользователи Сети вступились за медицинскую сестру из Тулы, которую наказали за появление на рабочем месте в неподобающем виде.
Сотрудница инфекционного госпиталя при областной клинической больнице из-за жары не стала надевать форму под прозрачный защитный костюм, ограничившись купальником, и в таком виде пошла к пациентам в палату. После того как об этом стало известно руководству, к ней применили дисциплинарное взыскание.
В палате пациента
19 мая, 22:33
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Многие люди при этом не поняли шумихи вокруг наряда медработника.
"Человеку было жарко. В чем проблема? Она же не голая была... и все меры безопасности соблюдены!" — возмутилась Ангелина Бочкова.
"То есть на пляже норм, а во всех остальных местах разврат? Я, конечно, понимаю, что вне пляжа видеть девушку в купальнике непривычно, но, блин, если у нее нет другого выбора, то чего такого-то? Она что, преступление какое совершила?" — добавил Валентин Томин.

"Бикини запрещено? В чем проблема??? В защитном костюме жарко. Она нашла нормальное решение!" — удивился Максим Гордеев.

"Если она в купальнике, а сверху защитный костюм, то от инфекции она защищена. Если кого-то тревожит моральная сторона вопроса, то тогда давайте обяжем фигуристок, гимнасток, теннисисток выступать в каких-то закрытых непрозрачных одеждах. <…> Пусть полиция с рулеткой бегает, как в США до войны, и меряет расстояние от колена до края купальника", —поддержал его Иван Петров.
Некоторые пользователи сошлись во мнении, что ученым стоит задуматься над созданием защитных костюмов с климатическим контролем.
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РоссияТулаОбщество
Популярные комментарии
Порадовала старичков-пациентов в непростое время:-) А взыскание вынесли походу те, кому нечего в виде фигуры предъявить. Из зависти:-))
20 мая, 13:12
Владимир Пупкин
1811100115
Замуж теперь точно выйдет ))
20 мая, 12:56
Ярослав Погодин
119452024
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