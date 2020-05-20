В Сети вступились за тульскую медсестру в прозрачном защитном костюме

Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пользователи Сети вступились за медицинскую сестру из Пользователи Сети вступились за медицинскую сестру из Тулы , которую наказали за появление на рабочем месте в неподобающем виде.

Сотрудница инфекционного госпиталя при областной клинической больнице из-за жары не стала надевать форму под прозрачный защитный костюм, ограничившись купальником, и в таком виде пошла к пациентам в палату. После того как об этом стало известно руководству, к ней применили дисциплинарное взыскание.

Многие люди при этом не поняли шумихи вокруг наряда медработника.

"Человеку было жарко. В чем проблема? Она же не голая была... и все меры безопасности соблюдены!" — возмутилась Ангелина Бочкова.

"То есть на пляже норм, а во всех остальных местах разврат? Я, конечно, понимаю, что вне пляжа видеть девушку в купальнике непривычно, но, блин, если у нее нет другого выбора, то чего такого-то? Она что, преступление какое совершила?" — добавил Валентин Томин.

"Бикини запрещено? В чем проблема??? В защитном костюме жарко. Она нашла нормальное решение!" — удивился Максим Гордеев.

"Если она в купальнике, а сверху защитный костюм, то от инфекции она защищена. Если кого-то тревожит моральная сторона вопроса, то тогда давайте обяжем фигуристок, гимнасток, теннисисток выступать в каких-то закрытых непрозрачных одеждах. <…> Пусть полиция с рулеткой бегает, как в США до войны, и меряет расстояние от колена до края купальника", —поддержал его Иван Петров.