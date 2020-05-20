МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Эксперты Эксперты рассказали , как туристы представляют себе отдых после пандемии коронавируса, сообщает аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Специалисты компании в апреле и мае опросили одну тысячу пользователей в возрасте от 18 лет, совершавших заграничные турпоездки за последние два года.

Большинство из них (88 процентов) сказали, что после нормализации эпидемиологической ситуации хотели бы отправиться на отдых за границу. 44 процента — в страны Европы, 23 процента – в Азию. Только 12 процентов выбрали бы путешествие по России.

Причем, чем старше туристы, тем больше они готовы после нормализации эпидемиологической ситуации отдыхать на родине (17 процентов опрошенных старше 55 лет назвали Россию приоритетным направлением). Среди молодых путешественников (от 18 до 34 лет) маршруты по Россия непопулярны (ее выбрали лишь семь процентов). Они предпочли бы поехать на отдых в страны Европы или Азии (так ответили 42 и 25 процентов респондентов соответственно).

Кроме того, после пандемии большинство туристов ожидают роста цен на билеты. Причем чаще - на самолеты, чем на поезда (74 против 62 процентов соответственно).