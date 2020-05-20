В Малайзии число заразившихся коронавирусом превысило семь тысяч

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии достигло 7009, сообщает министерство здравоохранения страны.
Скончались в общей сложности 114 человек, выздоровели - 5706.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.