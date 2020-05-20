Мишустин отметил наименьший прирост новых случаев коронавируса в России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В последние три дня в России отмечается наименьший прирост численности зараженных коронавирусом, сегодня он менее 3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
"За последние три дня отмечается наименьший прирост численности заболевших новой коронавирусной инфекцией, а сегодня он впервые ниже 3%", - сказал Мишустин.
Он добавил, что сегодня первый день, когда число выписанных пациентов превышает количество заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.