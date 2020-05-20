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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:43
https://ria.ru/20200520/1571724937.html
Мишустин отметил наименьший прирост новых случаев коронавируса в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569623527_0:170:2987:1850_1036x0_80_0_0_a8ab8ce10689b1b9cd3c4cf5a3a5020a.jpg
РИА Новости

Мишустин отметил наименьший прирост новых случаев коронавируса в России

12:43 20.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В последние три дня в России отмечается наименьший прирост численности зараженных коронавирусом, сегодня он менее 3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
"За последние три дня отмечается наименьший прирост численности заболевших новой коронавирусной инфекцией, а сегодня он впервые ниже 3%", - сказал Мишустин.
Он добавил, что сегодня первый день, когда число выписанных пациентов превышает количество заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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