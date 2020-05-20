Власти Филиппин обнаружили подпольную клинику для китайцев с COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Власти Филиппин обнаружили подпольную клинику в провинции Пампанга, где, предположительно, лечили зараженных COVID-19 граждан Китая, сообщает Власти Филиппин обнаружили подпольную клинику в провинции Пампанга, где, предположительно, лечили зараженных COVID-19 граждан Китая, сообщает издание Inquirer со ссылкой на правоохранителей.

Полиция провела операцию, в рамках которой были арестованы несколько граждан Китая. Среди них были управляющий клиникой и фармацевт в аптеке при клинике.

Сведения о подпольной клинке и аптеке полиция получила от информатора. Чтобы подтвердить информацию, полиция три недели проводила наблюдение и собирала разведданные. В ходе операции были изъяты китайские лекарства и медицинские товары. Подозреваемые находятся под стражей местной полиции, клиника закрыта.

Министерство здравоохранения Филиппин сообщило в среду о 279 новых случаях заражения коронавирусом, общее число зараженных составило 13 221, скончались 842 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.