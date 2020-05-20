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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:42
https://ria.ru/20200520/1571724850.html
Власти Филиппин обнаружили подпольную клинику для китайцев с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Власти Филиппин обнаружили подпольную клинику для китайцев с COVID-19

12:42 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Власти Филиппин обнаружили подпольную клинику в провинции Пампанга, где, предположительно, лечили зараженных COVID-19 граждан Китая, сообщает издание Inquirer со ссылкой на правоохранителей.
Полиция провела операцию, в рамках которой были арестованы несколько граждан Китая. Среди них были управляющий клиникой и фармацевт в аптеке при клинике.
Сведения о подпольной клинке и аптеке полиция получила от информатора. Чтобы подтвердить информацию, полиция три недели проводила наблюдение и собирала разведданные. В ходе операции были изъяты китайские лекарства и медицинские товары. Подозреваемые находятся под стражей местной полиции, клиника закрыта.
Министерство здравоохранения Филиппин сообщило в среду о 279 новых случаях заражения коронавирусом, общее число зараженных составило 13 221, скончались 842 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайФилиппиныВ мире
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