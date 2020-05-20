В Новом Уренгое за сутки умерли два пациента с коронавирусом

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая - РИА Новости. Два пациента с подтвержденным Два пациента с подтвержденным коронавирусом скончались в Новом Уренгое (ЯНАО) за сутки, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.

"В Новом Уренгое скончались за сутки два пациента с внебольничными пневмониями, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Это женщина 75 лет и мужчина 59 лет. Женщина обратилась за помощью сразу, была госпитализирована. Уже в больнице, спустя всего два дня, ее состояние резко ухудшилось. Спасти пациентку не удалось", - приводит окружной оперштаб по профилактике инфекции слова Бучковой.

Мужчина, по словам замгубернатора ЯНАО, обратился за медицинской помощью на пятый день заболевания, когда его состояние серьезно ухудшилось. "При госпитализации была диагностирована внебольничная пневмония. Девять дней мужчина провел на искусственной вентиляции легких, но, к сожалению, его организм не справился с болезнью", - добавила она.

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции, при этом третий день подряд в городах и районах фиксируется больше подтвержденных фактов заражения COVID-19, чем на месторождениях и производственных объектах, на которые приходится почти 70% заразившихся. В целом по Ямалу коронавирус выявлен у 1838 человек, выздоровели 282 из них, скончались пятеро.

Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов ранее сообщил, что снимаются запреты, связанные с пребыванием людей на улице.