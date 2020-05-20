Силовики за год нарушили перемирие около пяти тысяч раз, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Украинские силовики около 5 тысяч раз нарушили перемирие в Донбассе за год президентства Владимира Зеленского, заявил в среду в ходе пресс-конференции глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.
"За первый год правления нового главнокомандующего вооруженными формированиями Украины наблюдателями представительства Донецкой народной республики в СЦКК зафиксировано практически 5 тысяч эпизодов нарушений режима прекращения огня, в числе которых около 2 тысяч с использованием танков, артиллерии калибром 152 и 122 миллиметров, минометов калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал Якубов.
По информации представительства ДНР в СЦКК, с момента вступления Зеленского в должность по жилым кварталам республики было выпущено практически 50 тысяч боеприпасов, из них 399 снарядов калибром 152 миллиметра, 1514 снарядов калибром 122 миллиметра, 5899 мин калибром 120 миллиметров, 7635 мин калибром 82 миллиметра и 126 танковых снарядов.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения