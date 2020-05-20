Силовики за год нарушили перемирие около пяти тысяч раз, заявили в ДНР

"За первый год правления нового главнокомандующего вооруженными формированиями Украины наблюдателями представительства Донецкой народной республики в СЦКК зафиксировано практически 5 тысяч эпизодов нарушений режима прекращения огня, в числе которых около 2 тысяч с использованием танков, артиллерии калибром 152 и 122 миллиметров, минометов калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал Якубов.