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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:43
https://ria.ru/20200520/1571724283.html
В Москве 95% граждан соблюдают масочный режим в метро, 93% - в магазинах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571402610_0:160:3075:1890_1036x0_80_0_0_6e8622aeb76c93c9041a5dd04b79dcea.jpg
РИА Новости

В Москве 95% граждан соблюдают масочный режим в метро, 93% - в магазинах

12:35 20.05.2020 (обновлено: 12:43 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлакат на двери станции метро "Чистые пруды" в Москве во время режима самоизоляции жителей
Плакат на двери станции метро Чистые пруды в Москве во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Плакат на двери станции метро "Чистые пруды" в Москве во время режима самоизоляции жителей
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Москве удалось добиться, что 95% граждан соблюдают масочный режим в метро, 93% - в магазинах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.
"Мы ввели масочный и перчаточный режим в метро и в магазинах. Добились за последнюю неделю того, что 95% - 98% в метро соблюдают этот режим, 93% соблюдают это в торговле. И это хорошая история, когда сами граждане заботятся о том, чтобы и они сами защитили себя, и окружающих. И надо продолжать этот контроль", - отметил Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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