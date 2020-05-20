В Москве 95% граждан соблюдают масочный режим в метро, 93% - в магазинах

"Мы ввели масочный и перчаточный режим в метро и в магазинах. Добились за последнюю неделю того, что 95% - 98% в метро соблюдают этот режим, 93% соблюдают это в торговле. И это хорошая история, когда сами граждане заботятся о том, чтобы и они сами защитили себя, и окружающих. И надо продолжать этот контроль", - отметил Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.