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2020-05-20T12:33
https://ria.ru/20200520/1571724000.html
МСП Банк выдал более 2 млрд рублей беспроцентных зарплатных кредитов
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РИА Новости

МСП Банк выдал более 2 млрд рублей беспроцентных зарплатных кредитов

12:33 20.05.2020
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© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 20 мая  -  РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 1 апреля предоставил малым и средним компаниям более 2 миллиардов рублей кредитных средств под 0% годовых для сохранения занятости, сообщает пресс-служба банка.
Благодаря этому более 725 предприятий смогли сохранить свой штат, а заработную плату продолжили получать свыше 21 тысячи человек, говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента запуска банком беспроцентного кредитования от предпринимателей поступило около 1,6 тысяч обращений, в работе находятся заявки на общую сумму 4,7 миллиарда рублей.
Поддержку получили субъекты МСП из всех федеральных округов. Среди лидеров по объему предоставленной поддержки Республика Башкортостан, Краснодарский край и Тюменская область.
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"По программе выдачи беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудникам на сегодняшний момент банками одобрено 27 тысяч заявок от компаний. Благодаря данной программе было уже поддержано  500 тысяч рабочих мест в пострадавших отраслях экономики. Банками выдано 15 тысяч кредитов на сумму 36 миллиардов рублей. Дальше ждём от банков активного участия в программе льготных кредитов под 2%. Это кредиты для поддержания заработных плат сотрудников предприятий и  индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в пострадавших отраслях, а также в отраслях, которые занимаются производством товаров непосредственно на потребительский рынок. Сбор заявок от банков мы объявили вчера, кредиты должны начать выдавать с 1 июня", - приводит пресс-служба комментарий министра экономического развития Максима Решетникова.
В пресс-службе банка напомнили, что кредиты по ставке 0% в МСП Банке могут получить предприниматели, внесенные в реестр субъектов МСП и проработавшие не менее 1 года в отраслях, признанных правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса. Срок кредита – 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых, далее ставка по кредиту составит 4%.
При этом беспроцентный кредит могут получить как действующие клиенты банка, так и другие субъекты МСП, которые соответствуют требованиям кредитного продукта. Для оформления кредита под 0% в МСП Банке не требуется открытие расчетного счета, средства могут быть переведены на расчетный счет клиента в другом банке. Оформить кредит можно дистанционно через систему АИС НГС (smbfin.ru), требуется только усиленная электронная подпись.
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Кроме того, банк готов предложить реструктуризацию действующих кредитов и кредитные каникулы – за этой возможностью обратились уже 193 заемщика.
В сообщении также отмечается, что для запуска этого кредитного продукта ВЭБ.РФ предоставил в пользу МСП Банка поручительство для заёмщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое обеспечивает 75% от суммы основного долга по кредитному договору.
По словам главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, которые приводит пресс-служба МСП Банка, эта мера поддержки помогла предпринимателям пройти наиболее острую фазу сжатия спроса. В настоящее время ВЭБ.РФ совместно с организациями развития активно работают над пакетом мер, стимулирующих восстановление деловой активности малых и средних предприятий.
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Корпорация МСПЭкономика
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