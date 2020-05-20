МСП Банк выдал более 2 млрд рублей беспроцентных зарплатных кредитов

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 1 апреля предоставил малым и средним компаниям более 2 миллиардов рублей кредитных средств под 0% годовых для сохранения занятости, сообщает пресс-служба банка.

Благодаря этому более 725 предприятий смогли сохранить свой штат, а заработную плату продолжили получать свыше 21 тысячи человек, говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента запуска банком беспроцентного кредитования от предпринимателей поступило около 1,6 тысяч обращений, в работе находятся заявки на общую сумму 4,7 миллиарда рублей.

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"По программе выдачи беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудникам на сегодняшний момент банками одобрено 27 тысяч заявок от компаний. Благодаря данной программе было уже поддержано 500 тысяч рабочих мест в пострадавших отраслях экономики. Банками выдано 15 тысяч кредитов на сумму 36 миллиардов рублей. Дальше ждём от банков активного участия в программе льготных кредитов под 2%. Это кредиты для поддержания заработных плат сотрудников предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в пострадавших отраслях, а также в отраслях, которые занимаются производством товаров непосредственно на потребительский рынок. Сбор заявок от банков мы объявили вчера, кредиты должны начать выдавать с 1 июня", - приводит пресс-служба комментарий министра экономического развития Максима Решетникова.

В пресс-службе банка напомнили, что кредиты по ставке 0% в МСП Банке могут получить предприниматели, внесенные в реестр субъектов МСП и проработавшие не менее 1 года в отраслях, признанных правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса. Срок кредита – 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых, далее ставка по кредиту составит 4%.

При этом беспроцентный кредит могут получить как действующие клиенты банка, так и другие субъекты МСП, которые соответствуют требованиям кредитного продукта. Для оформления кредита под 0% в МСП Банке не требуется открытие расчетного счета, средства могут быть переведены на расчетный счет клиента в другом банке. Оформить кредит можно дистанционно через систему АИС НГС (smbfin.ru), требуется только усиленная электронная подпись.

Кроме того, банк готов предложить реструктуризацию действующих кредитов и кредитные каникулы – за этой возможностью обратились уже 193 заемщика.

В сообщении также отмечается, что для запуска этого кредитного продукта ВЭБ.РФ предоставил в пользу МСП Банка поручительство для заёмщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое обеспечивает 75% от суммы основного долга по кредитному договору.