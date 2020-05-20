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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:38
https://ria.ru/20200520/1571723890.html
В России менее трех тысяч больных находятся в реанимации с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398291_0:87:3056:1807_1036x0_80_0_0_38782cb59fdffe7f53bd8755dab5a4e3.jpg
РИА Новости

В России менее трех тысяч больных находятся в реанимации с COVID-19

12:32 20.05.2020 (обновлено: 12:38 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Менее 3 тысяч больных находятся в реанимации в России с COVID-19, всего задействовано около 100 тысяч коек, заявил в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Уже открыты и работают более 164 тысяч коек, в том числе 24,7 тысячи - в интенсивной терапии и реанимации, при этом реально задействованы лишь 100 тысяч обычных и менее 3 тысяч реанимационных коек", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Мишустин добавил, что это свидетельствует о том, что резервы системы здравоохранения созданы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
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