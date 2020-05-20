В России менее трех тысяч больных находятся в реанимации с COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Менее 3 тысяч больных находятся в реанимации в России с COVID-19, всего задействовано около 100 тысяч коек, заявил в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Уже открыты и работают более 164 тысяч коек, в том числе 24,7 тысячи - в интенсивной терапии и реанимации, при этом реально задействованы лишь 100 тысяч обычных и менее 3 тысяч реанимационных коек", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Мишустин добавил, что это свидетельствует о том, что резервы системы здравоохранения созданы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф