В России менее трех тысяч больных находятся в реанимации с COVID-19

"Уже открыты и работают более 164 тысяч коек, в том числе 24,7 тысячи - в интенсивной терапии и реанимации, при этом реально задействованы лишь 100 тысяч обычных и менее 3 тысяч реанимационных коек", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.