В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки

УФА, 20 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей от предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
"Полицейские установили, что 50-летний чиновник лично получил от представителя одного из предприятий денежную сумму в размере 200 тысяч рублей в качестве взятки за общее покровительство и за обеспечение получения информации о ходе и результатах проведения администрацией муниципального образования аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта", — рассказали в пресс-службе, пояснив, что после получения взятки чиновник и коммерсант были задержаны.
В УМВД добавили, что в отношении задержанного главы района следователи управления СК по Оренбургской области возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки", в отношении предпринимателя — "Дача взятки".
Источник агентства в правоохранительных органах региона сообщил, что речь идет о главе Светлинского района Оренбургской области Викторе Тараканове.
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