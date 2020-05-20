В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки

"Полицейские установили, что 50-летний чиновник лично получил от представителя одного из предприятий денежную сумму в размере 200 тысяч рублей в качестве взятки за общее покровительство и за обеспечение получения информации о ходе и результатах проведения администрацией муниципального образования аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта", — рассказали в пресс-службе, пояснив, что после получения взятки чиновник и коммерсант были задержаны.