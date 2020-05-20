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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:52
https://ria.ru/20200520/1571723512.html
Мишустин: 14 регионов уже начали снимать ограничения по COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706263_0:118:2836:1713_1036x0_80_0_0_78dd355dde1a4592d4a3fe367cee9306.jpg
РИА Новости

Мишустин: 14 регионов уже начали снимать ограничения по COVID-19

12:28 20.05.2020 (обновлено: 12:52 20.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 17 регионов страны достигли критериев для поэтапного снятия введенных ранее из-за эпидемии коронавируса ограничений, 14 из них уже начали это делать.
"На сегодня 17 регионов достигли целевых критериев для поэтапного снятия ограничений, из них 14 регионов уже приняли соответствующие решения и сняли ограничения в рамках первого этапа", - объявил Мишустин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом
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При этом он подчеркнул, что "делать это надо предельно острожно, чтобы не нарушить с таким трудом достигнутое хрупкое равновесие".
"Поэтому все профильные службы и органы власти в регионах должны постоянно держать ситуацию под контролем, не допускать ее ухудшения, чтобы в случае необходимости реагировать немедленно. Конечно, при этом надо, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию, применяли средства индивидуальной защиты", - указал глава кабмина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
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