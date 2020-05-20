Мишустин: Россия избежала взрывного развития ситуации с COVID-19

"Сейчас в стране уже сделано более 7 миллионов тестов на выявление новой коронавирусной инфекции, ежедневно такие исследования проводятся почти 200 тысячам человек. Благодаря этому мы видим истинную картину заболевания и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов", - сказал он.