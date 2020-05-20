Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:23
https://ria.ru/20200520/1571722786.html
Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571654733_0:206:3072:1934_1036x0_80_0_0_7ed19970a658a529ffbd7e37c4c8d313.jpg
РИА Новости

Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах

12:23 20.05.2020
1030
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 лучше в тех регионах России, где проводят больше тестирований, лучший показатель по низкому приросту заболевших в Севастополе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы с самого начала начали наращивать тестирование в РФ... Это было нужно для того, чтобы максимально выявлять, для того, чтобы профилактировать и предупреждать, что чем больше мы выявляем, тем ниже у нас будет и процент летальности, и показатели смертности в будущем", - сказала Голикова на правчасе в Совете Федерации.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вчера, 12:07
Голикова рассказала, когда появятся данные по смертности за апрель
Голикова отметила, что показатель тестирования является одним из ключевых, основных, который определяет готовность субъекта РФ к переходу на тот или иной этап ослабления ограничений в отношении сферы услуг.
Вице-премьер привела в пример ситуацию в Севастополе, где низкий показатель заболеваемости, поэтому иногда слышны разговоры, что реальное положение дел скрывают. "Каждый регион развивал ситуацию с тестированием, чем больше регион тестирует, тем лучше у него ситуация. Я не случайно привела в пример город федерального значения Севастополь, потому что на сегодняшний день он демонстрирует самый низкий темп прироста в России", - пояснила Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
200009
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваСевастопольОбщество
Рекомендуем
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Голикова: более 70 регионов готовы к оснащению СИЗ пунктов проведения ЕГЭ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании
Мишустин: 14 регионов уже начали снимать ограничения по COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах
Голикова: в 13 регионах статистика по COVID-19 хуже средней по стране
Школьные рюкзаки
Голикова оценила ситуацию с дистанционным обучением
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала, когда появятся данные по смертности за апрель
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с безработицей в России
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова пока не видела предложения сенаторов по средству от COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин заявил о возможности разгрузить систему здравоохранения
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила меры по борьбе с коронавирусом в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания
Мишустин: Россия проходит верхнюю точку по нагрузке на медиков по COVID
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Государственной Думы
Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Совещание по образованию в условиях COVID-19 пройдет 21 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
В Роспотребнадзоре прокомментировали запрет на вход в магазин без масок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния