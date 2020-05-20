Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах

"Мы с самого начала начали наращивать тестирование в РФ... Это было нужно для того, чтобы максимально выявлять, для того, чтобы профилактировать и предупреждать, что чем больше мы выявляем, тем ниже у нас будет и процент летальности, и показатели смертности в будущем", - сказала Голикова на правчасе в Совете Федерации.