Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 лучше в тех регионах России, где проводят больше тестирований, лучший показатель по низкому приросту заболевших в Севастополе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы с самого начала начали наращивать тестирование в РФ... Это было нужно для того, чтобы максимально выявлять, для того, чтобы профилактировать и предупреждать, что чем больше мы выявляем, тем ниже у нас будет и процент летальности, и показатели смертности в будущем", - сказала Голикова на правчасе в Совете Федерации.
Голикова отметила, что показатель тестирования является одним из ключевых, основных, который определяет готовность субъекта РФ к переходу на тот или иной этап ослабления ограничений в отношении сферы услуг.
Вице-премьер привела в пример ситуацию в Севастополе, где низкий показатель заболеваемости, поэтому иногда слышны разговоры, что реальное положение дел скрывают. "Каждый регион развивал ситуацию с тестированием, чем больше регион тестирует, тем лучше у него ситуация. Я не случайно привела в пример город федерального значения Севастополь, потому что на сегодняшний день он демонстрирует самый низкий темп прироста в России", - пояснила Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.