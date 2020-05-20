Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ситуация с Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.

"Сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших, это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения — это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве , которая первая столкнулась с новой инфекцией". Михаил Мишустин

Мишустин добавил, что это позволит разгрузить систему здравоохранения.

По данным премьер-министра, для борьбы с коронавирусом в стране создали более 164 тысяч больничных коек, в том числе 24,7 тысячи — в отделениях интенсивной терапии и реанимации. При этом реально задействованы сто тысяч обычных и менее трех тысяч реанимационных коек.

Глава правительства также указал, что в последние три дня в России отмечается наименьший прирост зараженных коронавирусом, сегодня эта цифра менее трех процентов.

"Мы видим истинную картину заболевания и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов. <...> То, что сегодня происходит, в принципе дает нам основания для спокойного оптимизма при соблюдении мер и концепции и методики аккуратного и поэтапного возвращения в нормальную экономическую жизнь при использовании средств индивидуальной защиты", — заключил он.

По данным на 20 мая, общее число заболевших COVID-19 в стране — 308 705, из них 2972 умерли, более 85 тысяч пациентов выздоровели.

Всего в мире, по данным ВОЗ , коронавирусом инфицированы как минимум 4,7 миллиона человек, свыше 315 тысяч скончались.