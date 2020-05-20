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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:22
https://ria.ru/20200520/1571722737.html
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398073_56:403:2980:2048_1036x0_80_0_0_8f9224bd9257bb30f8040dc051256b51.jpg
РИА Новости

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

12:23 20.05.2020 (обновлено: 13:22 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка в защитной маске в Москве
Девушка в защитной маске в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
"Сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших, это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения — это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первая столкнулась с новой инфекцией".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания в формате видеоконференции президента РФ Владимира Путина
Михаил Мишустин
Мишустин добавил, что это позволит разгрузить систему здравоохранения.
По данным премьер-министра, для борьбы с коронавирусом в стране создали более 164 тысяч больничных коек, в том числе 24,7 тысячи — в отделениях интенсивной терапии и реанимации. При этом реально задействованы сто тысяч обычных и менее трех тысяч реанимационных коек.
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Глава правительства также указал, что в последние три дня в России отмечается наименьший прирост зараженных коронавирусом, сегодня эта цифра менее трех процентов.
"Мы видим истинную картину заболевания и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов. <...> То, что сегодня происходит, в принципе дает нам основания для спокойного оптимизма при соблюдении мер и концепции и методики аккуратного и поэтапного возвращения в нормальную экономическую жизнь при использовании средств индивидуальной защиты", — заключил он.
По данным на 20 мая, общее число заболевших COVID-19 в стране — 308 705, из них 2972 умерли, более 85 тысяч пациентов выздоровели.
Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом инфицированы как минимум 4,7 миллиона человек, свыше 315 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
Чёт он как то резко выздоровел то, а он точно болел?
20 мая, 13:02
Тузик Дворовый
1990018
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