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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:21
https://ria.ru/20200520/1571722426.html
В Югре умер двенадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Югре умер двенадцатый пациент с коронавирусом

12:21 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая - РИА Новости. Мужчина в возрасте 58 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, таким образом, число летальных случаев, связанных с COVID-19 в Югре, достигло 12, сообщает региональный оперштаб по профилактике инфекции.
"В Нефтеюганской окружной клинической больнице скончался пациент 58 лет с лабораторно подтвержденным COVID-19. Лечение осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями... Всего в Югре зафиксировано 12 смертей", - говорится в сообщении.
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Трое пациентов в Югре, у которых был подтвержден коронавирус, скончались в апреле, еще восемь - в период с 1 по 18 мая. Ранее округ стал первым регионом УрФО, где число летальных случаев, связанных с COVID-19, превысило 10.
В целом по Югре коронавирус выявлен у 1371 человека, выздоровели 478 из них. Режим обязательной самоизоляции в округе продлен до конца мая, с 12 мая в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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