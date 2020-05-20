В Югре умер двенадцатый пациент с коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая - РИА Новости. Мужчина в возрасте 58 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в Мужчина в возрасте 58 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе , таким образом, число летальных случаев, связанных с COVID-19 в Югре, достигло 12, сообщает региональный оперштаб по профилактике инфекции.

"В Нефтеюганской окружной клинической больнице скончался пациент 58 лет с лабораторно подтвержденным COVID-19. Лечение осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями... Всего в Югре зафиксировано 12 смертей", - говорится в сообщении.

Трое пациентов в Югре, у которых был подтвержден коронавирус, скончались в апреле, еще восемь - в период с 1 по 18 мая. Ранее округ стал первым регионом УрФО, где число летальных случаев, связанных с COVID-19, превысило 10.

В целом по Югре коронавирус выявлен у 1371 человека, выздоровели 478 из них. Режим обязательной самоизоляции в округе продлен до конца мая, с 12 мая в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.