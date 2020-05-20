В Сингапуре вынесли первый смертный приговор по видеосвязи

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Верховный суд Сингапура в минувшую пятницу огласил первый смертный приговор по видеосвязи на платформе Zoom, сообщает газета Straits Times.
Гражданин Малайзии 37-летний Пунитхам Генасан, как утверждают власти, был причастен к незаконной контрабанде по меньшей мере 28,5 граммов героина в 2011 году на территорию Сингапура. Суд в пятницу приговорил его к повешению.
В Сингапуре действуют и применяются одни из самых строгих на планете законов против наркотиков, за хранение даже небольшого количества грозит смертная казнь и не действует презумпция невиновности.
Адвокат приговоренного преступника заявил агентству Рейтер, что его подзащитный намерен подать апелляцию. В свою очередь представитель Верховного суда Сингапура подтвердил агентству, что это был первый смертный приговор, оглашенный по видеосвязи.
"Для безопасности всех участников процесса слушание дела… проводилось по видеосвязи", - отметил представитель, сославшись на ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса.
По данным сингапурского минздрава, количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Сингапуре составляет 29 364, за все время в стране скончались 22 человека заболевших, вылечились более тысячи пациентов.