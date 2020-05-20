В Италии сто мафиози получали пособия для неимущих и безработных

РИМ, 20 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Свыше сотни представителей итальянской мафиозной организации "Ндрангета" ('Ndrangheta) выявлены Свыше сотни представителей итальянской мафиозной организации "Ндрангета" ('Ndrangheta) выявлены итальянской Финансовой гвардией в качестве нелегальных участников программы так называемого "гражданского дохода" - государственного пособия для малоимущих, сообщает ведомство.

Правоохранители обнаружили, что выплаты от государства, максимальный размер которых может достигать 780 евро в месяц, получал 101 видный член группировки, действующей в провинции Реджо-Калабрия. Среди них дети "итальянского Пабло Эскобара" Роберто Паннунци, один из которых, пойдя по стопам отца, также был осужден за контрабанду кокаина.

Фингвардия подчеркивает, что мафиози обращались за госпособием "при понимании того, что ограниченные государственные ресурсы для поддержки более слабых слоев населения по-настоящему необходимы тем, кто в этом больше всего нуждается".

Как объяснил РИА Новости капитан Финансовой гвардии Джорджо Сильвестри, расследование выявило 116 возможных мошенников. Пятнадцать из них не получали деньги напрямую, но являясь членами семей адресатов пособия, подписывали заявления о необходимости выплат.

В рамках операции правоохранители обратились за отзывом выплаченных средств, общая сумма которых успела достигнуть 516 тысяч евро. Прекращение будущих выплат позволило государству сэкономить еще 470 тысяч.

Как отмечает силовое подразделение министерства финансов, значение проведенного расследования особенно велико в свете увеличенного спроса на государственную поддержку в условиях экономических трудностей населения во времена пандемии коронавируса.