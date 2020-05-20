Зеленский прокомментировал запись разговора Порошенко и Байдена

КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на записи разговоров якобы экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена должна реагировать прокуратура, по его мнению, это дело могут квалифицировать как госизмену.
Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте. Деркач заявил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, были переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.
"Реагировать должна прокуратура, правоохранители. Я знаю, что генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство. Будет расследование, я знаю, что это может быть воспринято как государственная измена, это к правоохранителям", - сказал Зеленский на пресс-конференции в среду.
Экс-генпрокурор Украины Шокин ранее написал заявление правоохранительным органам о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований передало, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу Шокина на Украине возбудили дело. Верховная рада Украины согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.