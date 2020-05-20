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Туризм
2020-05-20T13:07
https://ria.ru/20200520/1571721607.html
Стало известно, когда на Мальдивы будут пускать иностранных туристов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976489_0:37:1920:1117_1036x0_80_0_0_476a9b5ce2323899957d4cde34546a10.jpg
РИА Новости

Стало известно, когда на Мальдивы будут пускать иностранных туристов

13:07 20.05.2020
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© Фото : Pixabay/JonnyBelvedereВосход солнца на одном из Мальдивских островов
Восход солнца на одном из Мальдивских островов
© Фото : Pixabay/JonnyBelvedere
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Власти Мальдив рассматривают несколько вариантов восстановления международного туризма, сообщает АТОР.
По словам министра туризма страны Али Вахида, подготовлено несколько сценариев с возможными сроками открытия границ и перезапуска сектора туризма.
По самым оптимистичным прогнозам острова открыткроются для иностранцев в июне или июле. Наиболее вероятный сценарий предусматривает рестарт в июле и возобновление сезонного туризма в октябре 2020 года. В худшем же случае границы могут открыться только к январю 2021 года.
Разрешение въезда в третьем квартале этого года будет возможно при соблюдении ряда условий. Власти Мальдив сейчас обсуждают, какие авиакомпании смогут совершать полеты, будет ли вводиться обязательный 14-дневный карантин для всех путешественников или его смогут избежать те, кто представит справку об отсутствии COVID-19.
По оценке Али Вахида, восстановление туристической отрасли Мальдив до уровня 2019 года займет год или полтора.
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