Стало известно, когда на Мальдивы будут пускать иностранных туристов

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Власти Мальдив рассматривают несколько вариантов восстановления международного туризма, Власти Мальдив рассматривают несколько вариантов восстановления международного туризма, сообщает АТОР.

По словам министра туризма страны Али Вахида, подготовлено несколько сценариев с возможными сроками открытия границ и перезапуска сектора туризма.

По самым оптимистичным прогнозам острова открыткроются для иностранцев в июне или июле. Наиболее вероятный сценарий предусматривает рестарт в июле и возобновление сезонного туризма в октябре 2020 года. В худшем же случае границы могут открыться только к январю 2021 года.

Разрешение въезда в третьем квартале этого года будет возможно при соблюдении ряда условий. Власти Мальдив сейчас обсуждают, какие авиакомпании смогут совершать полеты, будет ли вводиться обязательный 14-дневный карантин для всех путешественников или его смогут избежать те, кто представит справку об отсутствии COVID-19.