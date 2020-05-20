Жительницу Волгоградской области c COVID-19 заставили лечиться в больнице

"Разрешая спор, суд пришел к выводу, что уклонение ответчика от обследования и изоляции в медицинском учреждении ставит под угрозу ее собственное здоровье, а также влечет за собой распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих. Решением суда требование прокурора о принудительном помещении административного ответчика под медицинское наблюдение удовлетворено", — говорится в сообщении суда.