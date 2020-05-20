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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:36
https://ria.ru/20200520/1571721576.html
Жительницу Волгоградской области c COVID-19 заставили лечиться в больнице
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

Жительницу Волгоградской области c COVID-19 заставили лечиться в больнице

12:10 20.05.2020 (обновлено: 14:36 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 20 мая — РИА Новости. Суд вынес решение о принудительном лечении 63-летней жительницы Волгоградской области, у которой выявлен коронавирус, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Прокуратура Дубовского района обратилась в суд с требованием о принудительном помещении под меднаблюдение 63-летней местной жительницы, у которой по результатам двух анализов (последний сделан 12 мая) подтверждено наличие коронавирусной инфекции, однако женщина добровольно ложиться в больницу отказалась. В суде женщина заявила, что у нее нет признаков заболевания и что еще не пришел результат третьего анализа, который она сдала 18 мая.
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"Разрешая спор, суд пришел к выводу, что уклонение ответчика от обследования и изоляции в медицинском учреждении ставит под угрозу ее собственное здоровье, а также влечет за собой распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих. Решением суда требование прокурора о принудительном помещении административного ответчика под медицинское наблюдение удовлетворено", — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в силу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Волгоградская областьДубовский районПроисшествия
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