Жительницу Волгоградской области c COVID-19 заставили лечиться в больнице

ВОЛГОГРАД, 20 мая — РИА Новости. Суд вынес решение о принудительном лечении 63-летней жительницы Волгоградской области, у которой выявлен коронавирус, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Прокуратура Дубовского района обратилась в суд с требованием о принудительном помещении под меднаблюдение 63-летней местной жительницы, у которой по результатам двух анализов (последний сделан 12 мая) подтверждено наличие коронавирусной инфекции, однако женщина добровольно ложиться в больницу отказалась. В суде женщина заявила, что у нее нет признаков заболевания и что еще не пришел результат третьего анализа, который она сдала 18 мая.
"Разрешая спор, суд пришел к выводу, что уклонение ответчика от обследования и изоляции в медицинском учреждении ставит под угрозу ее собственное здоровье, а также влечет за собой распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих. Решением суда требование прокурора о принудительном помещении административного ответчика под медицинское наблюдение удовлетворено", — говорится в сообщении суда.
Отмечается, что решение суда пока не вступило в силу.
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