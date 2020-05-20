Голикова рассказала, когда появятся данные по смертности за апрель

"Статистика смертности ежемесячно публикуется Росстатом в конце месяца за предшествующий месяц, то есть 29-30 мая мы увидим статистику по причинам смертности в РФ за апрель. Сейчас Росстатом согласно всем нормативным актам ведется сверка между федеральной налоговой службой, которая собирает данные ЗАГСов, и территориальными органами Росстата, которые эту статистику собирают и потом сводят в консолидированном виде по стране в целом", - сказала Голикова на правчасе в Совете Федерации.