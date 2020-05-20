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2020-05-20T12:14
https://ria.ru/20200520/1571721279.html
Голикова рассказала, когда появятся данные по смертности за апрель
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РИА Новости

Голикова рассказала, когда появятся данные по смертности за апрель

12:07 20.05.2020 (обновлено: 12:14 20.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Статистику по смертности в РФ за апрель, когда стали фиксировать случаи смерти пациентов с COVID-19, можно будет увидеть в конце мая, до распространения инфекции смертность в стране в начале года снизилась на 3,3%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Статистика смертности ежемесячно публикуется Росстатом в конце месяца за предшествующий месяц, то есть 29-30 мая мы увидим статистику по причинам смертности в РФ за апрель. Сейчас Росстатом согласно всем нормативным актам ведется сверка между федеральной налоговой службой, которая собирает данные ЗАГСов, и территориальными органами Росстата, которые эту статистику собирают и потом сводят в консолидированном виде по стране в целом", - сказала Голикова на правчасе в Совете Федерации.
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Она отметила, что случаи смерти пациентов с COVID-19 начали регистрироваться в РФ в апреле. Голикова пояснила, что для сопоставления данных по смертности до и во время пандемии нужно будет получить данные по смертности за апрель.
"Только после этого (можно) делать выводы, по каким причинам растет или снижается смертность", - отметила вице-премьер.
Голикова добавила, что в РФ смертность за 3 месяца этого года снизилась на 3,3% или на 21 тысячу человек. "По предварительным данным, на которых мы не базируемся, но которые мы берем для оценки общей ситуации, - это данные налоговой службы, смертность в апреле может снизиться на 3,8%, но не могу точно ручаться за эту цифру, потому что ее можно полностью представить, как ее официально опубликует Росстат", - сказала она.
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