Оперштаб опроверг данные о вспышке COVID в перинатальном центре в Тюмени

"В Telegram-каналах размещена информация о 20 беременных женщинах с положительными результатами на COVID-19, которые находятся в корпусе перинального центра на улице Энергетиков. Она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что сейчас в центре получают помощь две женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией, они уже родили здоровых малышей, но грудное вскармливание им не рекомендовано из-за неизученности до конца этого вопроса.