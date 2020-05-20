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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:06
https://ria.ru/20200520/1571721235.html
Оперштаб опроверг данные о вспышке COVID в перинатальном центре в Тюмени
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

Оперштаб опроверг данные о вспышке COVID в перинатальном центре в Тюмени

12:06 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Информация о том, что в перинатальном центре в Тюмени произошла вспышка коронавируса и у 20 беременных женщин подтвержден COVID-19, не соответствует действительности, сообщает оперативный штаб региона.
"В Telegram-каналах размещена информация о 20 беременных женщинах с положительными результатами на COVID-19, которые находятся в корпусе перинального центра на улице Энергетиков. Она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что сейчас в центре получают помощь две женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией, они уже родили здоровых малышей, но грудное вскармливание им не рекомендовано из-за неизученности до конца этого вопроса.
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Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, в регионе COVID-19 был выявлен у 11 беременных. Две женщины выздоровели и находятся дома, еще семь - под наблюдением инфекционистов.
По последним данным, в Тюменской области зафиксированы 1267 случаев заболевания, их них 40 – за последние сутки. В общей сложности выздоровели 488 человек, семеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТюменская областьТюменьПроисшествия
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