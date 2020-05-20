В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Индонезии за сутки выросло на 693 и превысило 19 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на среду 20 мая, за все время в Индонезии коронавирусом заразились 19 189 человек, 1214 скончались, более 4,5 тысяч - выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.