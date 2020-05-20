Курс доллара упал до 72 рублей

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Курс рубля уверенно растет к доллару и евро вслед за нефтью и в преддверии размещения Минфином облигаций, сообщила Московская биржа.
Доллар на этом фоне опускался до 72 рублей впервые с 11 марта, евро стоит 78,92 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,66% — до 34,88 доллара за баррель.
Ранее Газпромбанк опубликовал исследование, в котором рассказал, почему курс доллара не достиг отметки в 110 рублей. Специалисты считают, что обвала курса рубля удалось избежать благодаря валютным вливаниям Центробанка на 6,6 миллиарда долларов.
17 мая, 19:23Доллар по 90. Рублю предрекли вторую волну падения
Так, в марте — апреле ЦБ ежедневно продавал 250-300 миллионов долларов.
С начала весны цены на нефть упали на 70%, в то время как курс рубля снизился на 20%.
По мнению начальника управления анализа рынков компании "Открытие брокер" Константина Бушуева, сильного ослабления курса российской валюты не произошло по нескольким причинам. Так, падение цен на нефть компенсировали сокращением импорта, снижение цен ОФЗ предотвратило отток капитала со стороны нерезидентов, а бюджетное правило стало играть в пользу рубля.