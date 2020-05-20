Курс доллара упал до 72 рублей

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Курс рубля уверенно растет к доллару и евро вслед за нефтью и в преддверии размещения Минфином облигаций, сообщила Курс рубля уверенно растет к доллару и евро вслед за нефтью и в преддверии размещения Минфином облигаций, сообщила Московская биржа

Доллар на этом фоне опускался до 72 рублей впервые с 11 марта, евро стоит 78,92 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,66% — до 34,88 доллара за баррель.

Ранее Газпромбанк опубликовал исследование, в котором рассказал, почему курс доллара не достиг отметки в 110 рублей. Специалисты считают, что обвала курса рубля удалось избежать благодаря валютным вливаниям Центробанка на 6,6 миллиарда долларов.

Так, в марте — апреле ЦБ ежедневно продавал 250-300 миллионов долларов.

С начала весны цены на нефть упали на 70%, в то время как курс рубля снизился на 20%.