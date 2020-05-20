В Красноярском крае число умерших с COVID-19 выросло до 21

КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в Красноярском крае увеличилось до 21, за сутки погибла еще одна женщина, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умерла возрастная женщина из Красноярска, всего умерших 21. На аппаратах ИВЛ 17 человек", - сказали в минздраве.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 (10.00 мск) часов 20 мая в Красноярском крае зарегистрированы всего 2445 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 44 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрированы 504 случая заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф