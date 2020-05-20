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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:58
https://ria.ru/20200520/1571720358.html
В Красноярском крае число умерших с COVID-19 выросло до 21
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае число умерших с COVID-19 выросло до 21

11:58 20.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в Красноярском крае увеличилось до 21, за сутки погибла еще одна женщина, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умерла возрастная женщина из Красноярска, всего умерших 21. На аппаратах ИВЛ 17 человек", - сказали в минздраве.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 (10.00 мск) часов 20 мая в Красноярском крае зарегистрированы всего 2445 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 44 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрированы 504 случая заболевания.
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