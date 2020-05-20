В Красноярском крае число умерших с COVID-19 выросло до 21

"За сутки умерла возрастная женщина из Красноярска, всего умерших 21. На аппаратах ИВЛ 17 человек", - сказали в минздраве.

По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 (10.00 мск) часов 20 мая в Красноярском крае зарегистрированы всего 2445 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 44 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрированы 504 случая заболевания.