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Новости Подмосковья
2020-05-20T12:09
https://ria.ru/20200520/1571719961.html
Реконструкцию станции МЦД-1 "Баковка" завершат в 2020 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/156072/81/1560728115_0:309:3071:2036_1036x0_80_0_0_eecf8751c3a2ec7addfed4ddc4dc5ebc.jpg
РИА Новости

Реконструкцию станции МЦД-1 "Баковка" завершат в 2020 году

12:09 20.05.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовЭлектропоезд "Иволга" 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 "Белорусско-Савеловский"
Электропоезд Иволга 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 Белорусско-Савеловский
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Реконструкцию станции "Баковка" Московских центральных диаметров (МЦД) планируется завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы городского округа Одинцово.
"На станции "Баковка" будет построен дополнительный подземный пешеходный переход с вестибюлем. Новые переходы будут также оборудованы лифтами и приводится слова главы Реконструкцию станции планируется завершить к концу 2020 года", — приводятся слова главы городского округа Андрея Иванова.
Он добавил, что работы по модернизации пройдут на также станциях МЦД-1: Новодачная, Долгопрудная, Сетунь. Обновлённые остановочные пункты наземного метро заработают для 500 тысяч жителей.
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Новости ПодмосковьяОдинцово
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