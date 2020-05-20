Реконструкцию станции МЦД-1 "Баковка" завершат в 2020 году

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Реконструкцию станции "Баковка" Московских центральных диаметров (МЦД) планируется завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы городского округа Одинцово.
"На станции "Баковка" будет построен дополнительный подземный пешеходный переход с вестибюлем. Новые переходы будут также оборудованы лифтами и приводится слова главы Реконструкцию станции планируется завершить к концу 2020 года", — приводятся слова главы городского округа Андрея Иванова.
Он добавил, что работы по модернизации пройдут на также станциях МЦД-1: Новодачная, Долгопрудная, Сетунь. Обновлённые остановочные пункты наземного метро заработают для 500 тысяч жителей.