Реконструкцию станции МЦД-1 "Баковка" завершат в 2020 году

Электропоезд "Иволга" 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 "Белорусско-Савеловский"

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Реконструкцию станции "Баковка" Московских центральных диаметров (МЦД) планируется завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы городского округа Одинцово.

"На станции "Баковка" будет построен дополнительный подземный пешеходный переход с вестибюлем. Новые переходы будут также оборудованы лифтами и приводится слова главы Реконструкцию станции планируется завершить к концу 2020 года", — приводятся слова главы городского округа Андрея Иванова.