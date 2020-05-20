Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:54
https://ria.ru/20200520/1571719910.html
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 338
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 338

11:54 20.05.2020
432
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Десять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике по состоянию на среду, число выявленных случаев инфицирования достигло 338, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава республики.
​Ранее Минздрав ЛНР заявлял о 328 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 18 мая.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Всего по состоянию на 18.00 (совпадает с мск) 19 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 338", - заявили в среду в пресс-службе.
По данным пресс-службы, выписано 126 человек.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 328
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР число жертв коронавируса выросло до четырех
Медицинские работники
В Луганске умер главврач больницы, у которого нашли коронавирус
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 345
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР оценили ситуацию с распространением коронавируса
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила о полной боевой готовности
Вулкан Эбеко
Ученые зафиксировали четыре выброса на вулкане Эбеко
Украинские военные
В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Татьяна Голикова
Голикова поручила оценить ситуацию для подготовки к сезонным инфекциям
Здание Совета Федерации РФ
Совфед направит предложения к плану по восстановлению экономики
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19
Голикова: содержание обсерваторов является региональными полномочиями
Тест на коронавирус
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 270
Палата для пациентов с COVID-19
В Тульской области 920 пациентов вылечились от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
Лента новостейМолния