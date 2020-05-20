В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 338

ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Десять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике по состоянию на среду, число выявленных случаев инфицирования достигло 338, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава республики.
Ранее Минздрав ЛНР заявлял о 328 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 18 мая.
"Всего по состоянию на 18.00 (совпадает с мск) 19 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 338", - заявили в среду в пресс-службе.
По данным пресс-службы, выписано 126 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.