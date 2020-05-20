В Алтайском крае более 1,2 тысячи медиков получили выплаты за COVID-19

"Люди выматываются и физически, и эмоционально. Они часами работают в защитных костюмах, масках, респираторах, а в такую жару, какая установилась у нас на Алтае, это достаточно сложно. К тому же, чтобы исключить риск заражения членов семьи, персонал проживает на территории госпиталя. Понятно, что среди коллектива были те, кто хотел вернуться к привычной жизни, на прежние рабочие места. Но получив стимулирующие выплаты, коллеги решили продолжить работу в госпитале", - привели в пресс-службе слова главврача госпиталя на базе больницы №2 в Бийске Сергея Ковязина.