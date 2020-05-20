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Алтайский край
Алтайский край
2020-05-20T11:54
https://ria.ru/20200520/1571719843.html
В Алтайском крае более 1,2 тысячи медиков получили выплаты за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398291_0:87:3056:1807_1036x0_80_0_0_38782cb59fdffe7f53bd8755dab5a4e3.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае более 1,2 тысячи медиков получили выплаты за COVID-19

11:54 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Врач и пациенты
 Врач и пациенты
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач и пациенты. Архивное фото
БАРНАУЛ, 20 мая – РИА Новости. Более 1,2 тысячи работников медицинских организаций в Алтайском крае получили за март и апрель стимулирующие выплаты за оказание помощи больным коронавирусом, сообщает в среду краевое правительство.
"Общая численность работников медицинских организаций, которым положены выплаты стимулирующего характера за оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в марте-апреле 2020 года составила 1241 человек. Это работники поликлиник, скорой медицинской помощи и стационаров", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что за март-апрель общая сумма средств федерального бюджета, направленных на выплаты стимулирующего характера, составила 65 миллионов рублей, а всего в регион для выплат уже поступил 271 миллион рублей. Средства зачислены на лицевые счета работников, что подтверждено данными федерального казначейства, банками и отзывами сотрудников. В крае организована работа горячей линии по вопросам выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам.
"Стимулирующие выплаты перечисляются медикам два раза в месяц - в период заработной платы, по требованию губернатора края Виктора Томенко теперь и во время выплаты аванса. Первую надбавку они получили в апрельскую зарплату", - пояснил министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Кроме того, на региональном уровне принято решение поддержать сотрудников больниц, которые находятся в зоне риска, но не входят в перечень категорий, определенных Минздравом РФ. Они получат доплаты за счет средств краевого бюджета на общую сумму около 15 миллионов рублей.
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"Люди выматываются и физически, и эмоционально. Они часами работают в защитных костюмах, масках, респираторах, а в такую жару, какая установилась у нас на Алтае, это достаточно сложно. К тому же, чтобы исключить риск заражения членов семьи, персонал проживает на территории госпиталя. Понятно, что среди коллектива были те, кто хотел вернуться к привычной жизни, на прежние рабочие места. Но получив стимулирующие выплаты, коллеги решили продолжить работу в госпитале", - привели в пресс-службе слова главврача госпиталя на базе больницы №2 в Бийске Сергея Ковязина.
"Конечно, деньги лишними не бывают, но не меньше радует, что наш труд оценили. Действительно, медперсоналу, который сейчас на передовой в борьбе с коронавирусом, непросто, и эти выплаты, можно сказать, не только материальная, но и моральная поддержка", - сказала в свою очередь фельдшер Новичихинской ЦРБ Татьяна Колпащикова.
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