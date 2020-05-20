Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T13:09
https://ria.ru/20200520/1571719774.html
Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития
https://cdn23.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:189:3072:1917_1036x0_80_0_0_1a009a58c3bc8026d9c269171877148e.jpg
РИА Новости

Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития

12:21 20.05.2020 (обновлено: 13:09 20.05.2020)
1755
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в Минэкономразвития.
"Освободить Талыбова Азера Муталим оглы от должности заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года. До назначения он работал руководителем секретариата председателя Банка России и руководителем аппарата помощника президента РФ. В министерстве же курировал финансовый и закупочный блоки, управление делами.
"Замминистра Талыбов уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - уточнили позднее в пресс-службе Минэкономразвития.
Партия Единая Россия
12 мая, 13:05
Экс-мэра Иркутска сняли с поста секретаря городского отделения ЕР
521001
Обсудить 1
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Политика
Рекомендуем
Вертолет Ми-8
СК завел уголовное дело после крушения военного Ми-8 в Подмосковье
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский прокомментировал запись разговора Порошенко и Байдена
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
Эксперты подвели итоги первого года президентства Зеленского
Рыбный день в кубанской семье
Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Черного моря
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Мусоровоз, сбивший женщину во дворе жилого дома в Балаково
В Саратовской области мусоровоз задавил женщину во дворе жилого дома
Сотрудник полиции
В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Заседание Совета Федерации РФ, завершающее осеннюю сессию
Совфед одобрил закон о господдержке предприятий
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
В Америке объявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что ему не хватит одного срока для реализации обещаний
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
В Роспотребнадзоре прокомментировали запрет на вход в магазин без масок
Дом правительства РФ
Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
Лента новостейМолния