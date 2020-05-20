Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития

"Освободить Талыбова Азера Муталим оглы от должности заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года. До назначения он работал руководителем секретариата председателя Банка России и руководителем аппарата помощника президента РФ. В министерстве же курировал финансовый и закупочный блоки, управление делами.