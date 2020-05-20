По данным СМИ, вручение кинопремии "Оскар" 2021 года могут перенести

Статуэтки "Оскар" во время церемонии вручения премии в 2015

© AP Photo / Invision/Matt Sayles Статуэтки "Оскар" во время церемонии вручения премии в 2015

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает возможность переноса 93-й церемонии вручения премии "Оскар", запланированной на конец февраля 2021 года, Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает возможность переноса 93-й церемонии вручения премии "Оскар", запланированной на конец февраля 2021 года, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.

В конце апреля организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах. Данное правило будет действовать только до тех пор, пока не откроют кинотеатры.

Теперь анонимные источники Variety указывают, что рассматривается вариант переноса премии.

"Скорее всего, её (церемонию - ред.) перенесут", - сообщил изданию источник. При этом источник предупредил, что подробности, включая новые даты, еще не обсуждались и официально предложены не были.

Другой источник Variety отметил, что планы по проведению церемонии 28 февраля остаются неизменными.

Академия отказалась прокомментировать Variety полученную информацию.