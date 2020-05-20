Туроператоры Сахалина начинают продавать экскурсии

Экскурсии должны быть только на свежем воздухе, группы – не более 15 человек, также рекомендовано "соблюдать дистанцию без касаний", масочный режим, надевать перчатки, проводить антибактериальную обработку салонов транспорта, иметь средства для дезинфекции рук. Музеи тоже разрешено посещать – но также ограниченными группами и без сопровождения гида.

"Если нужно, то экскурсионная деятельность на Курильских островах может базироваться только на местных жителях, так как с Сахалина туристы просто не поедут, чтобы две недели сидеть в карантине", – поясняет Оксана Ризнич, основатель и владелец местного экскурсионного бюро.

"В Южно-Курильском районе (острова Кунашир и Шикотан) режим ЧС не снят, поэтому возобновление экскурсионной деятельности здесь пока невозможно, власти ждут улучшения эпидемиологической ситуации, — говорит эксперт. — Что касается Итурупа, то на этом острове, как и на Сахалине, разрешены экскурсии по указу губернатора. Однако на Итурупе, в отличие от Кунашира, мало гражданского населения, и рынок тут, с учетом ограничений, слишком мал для устойчивой работы даже двух местных туроператоров".