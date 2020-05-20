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Туризм
2020-05-20T12:05
https://ria.ru/20200520/1571719539.html
Туроператоры Сахалина начинают продавать экскурсии
https://cdn23.img.ria.ru/images/154955/57/1549555799_0:306:3072:2034_1036x0_80_0_0_532d4a8a10ae6bea9d48d507123b1b4e.jpg
РИА Новости

Туроператоры Сахалина начинают продавать экскурсии

12:05 20.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев фотографирует остров Итуруп
Председатель правительства России Дмитрий Медведев фотографирует остров Итуруп
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Туроператорам Сахалина вновь разрешена организация и продажа экскурсий, но пока только для жителей самого региона, так как с 14 мая в области был введен пропускной режим на въезд, сообщает АТОР.
Экскурсии должны быть только на свежем воздухе, группы – не более 15 человек, также рекомендовано "соблюдать дистанцию без касаний", масочный режим, надевать перчатки, проводить антибактериальную обработку салонов транспорта, иметь средства для дезинфекции рук. Музеи тоже разрешено посещать – но также ограниченными группами и без сопровождения гида.
Любая транспортная компания, осуществляющая перевозку пассажиров, должна иметь соответствующую лицензию и обеспечивать страховку.
"Если нужно, то экскурсионная деятельность на Курильских островах может базироваться только на местных жителях, так как с Сахалина туристы просто не поедут, чтобы две недели сидеть в карантине", – поясняет Оксана Ризнич, основатель и владелец местного экскурсионного бюро.
По ее словам, смягчение режима пока в большей степени касается самого острова Сахалин, где востребован экскурсионный туризм.
"В Южно-Курильском районе (острова Кунашир и Шикотан) режим ЧС не снят, поэтому возобновление экскурсионной деятельности здесь пока невозможно, власти ждут улучшения эпидемиологической ситуации, — говорит эксперт. — Что касается Итурупа, то на этом острове, как и на Сахалине, разрешены экскурсии по указу губернатора. Однако на Итурупе, в отличие от Кунашира, мало гражданского населения, и рынок тут, с учетом ограничений, слишком мал для устойчивой работы даже двух местных туроператоров".
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