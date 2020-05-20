Цветочное платье из фильма "Солнцестояние" продали на аукционе

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Цветочное платье Королевы мая (May Queen), в котором появляется актриса Флоренс Пью в финале фильма ужасов "Солнцестояние" (2019 год), приобрел Музей Академии кинематографических искусств на Цветочное платье Королевы мая (May Queen), в котором появляется актриса Флоренс Пью в финале фильма ужасов "Солнцестояние" (2019 год), приобрел Музей Академии кинематографических искусств на онлайн-аукционе за 65 тысяч долларов. Торги организовала в конце апреля компания А24, выпустившая эту ленту и многие другие, сообщает Variety.

По информации издания, ранее наряд, украшенный десятью тысячами шелковых цветов, привлек внимание многих знаменитостей, в том числе певиц Ариане Гранде и Холзи.

"Я плачу! Сделаю ставку как можно скорее", — писала Гранде в сторис инстаграма, когда узнала о торгах. За лот пыталась бороться и исполнительница хита "Closer", которая просила пользователей в Твиттере "не предлагать цену на платье".

© Фото : A24 Auctions Цветочное платье из фильма "Солнцестояние" © Фото : A24 Auctions Цветочное платье из фильма "Солнцестояние"

В Музее пока не решили, как и когда будет представлен этот наряд (учреждение, посвященное искусству и производству кино, еще не достроено — открытие запланировано на 14 декабря 2020 года).

Костюм из "Солнцестояния"— один из нескольких предметов реквизита и гардероба, которые были проданы А24, чтобы собрать деньги для фонда FDNY. Некоммерческая организация оказывает помощь пожарным Нью-Йорка и их семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса. За время проведения аукциона кинокомпания собрала более 200 тысяч долларов.

© Фото : A24 Auctions Цветочная корона из фильма "Солнцестояние" 1 из 4 Цветочная корона из фильма "Солнцестояние" © Фото : A24 Auctions © Фото : A24 Auctions Цветочная корона из фильма "Солнцестояние" 2 из 4 Цветочная корона из фильма "Солнцестояние" © Фото : A24 Auctions © Фото : A24 Auctions Шапка в форме медведя из фильма "Солнцестояние" 3 из 4 Шапка в форме медведя из фильма "Солнцестояние" © Фото : A24 Auctions © Фото : A24 Auctions Молоток из фильма "Солнцестояние" 4 из 4 Молоток из фильма "Солнцестояние" © Фото : A24 Auctions 1 из 4 Цветочная корона из фильма "Солнцестояние" © Фото : A24 Auctions 2 из 4 Цветочная корона из фильма "Солнцестояние" © Фото : A24 Auctions 3 из 4 Шапка в форме медведя из фильма "Солнцестояние" © Фото : A24 Auctions 4 из 4 Молоток из фильма "Солнцестояние" © Фото : A24 Auctions

Половина этой суммы приходится на реквизит из "Солнцестояния". Поклонники купили цветочную корону за 15 тысяч долларов, шапку в форме головы медведя (носит Джек Рейнор) почти за шесть тысяч долларов и рыболовную колотушку за десять тысяч долларов.

Кинокомпания А24 продала бордовую толстовку, в которой ходит Зендая в сериале "Эйфория", за восемь тысяч долларов и скейтборд из комедийной драмы "Середина 90-х" за 7,5 тысяч.

© Фото : A24 Auctions Бордовая толстовка из сериала "Эйфория" 1 из 2 Бордовая толстовка из сериала "Эйфория" © Фото : A24 Auctions © Фото : A24 Auctions Скейтборд из "Середины 90-х" 2 из 2 Скейтборд из "Середины 90-х" © Фото : A24 Auctions 1 из 2 Бордовая толстовка из сериала "Эйфория" © Фото : A24 Auctions 2 из 2 Скейтборд из "Середины 90-х" © Фото : A24 Auctions

На онлайн-аукционе осталось еще несколько предметов, на которые все еще можно сделать ставку. Например кулон в форме Ферби, украшенный камнями, и парик певца The Weeknd из криминального фильма "Неограненные драгоценности" или фигурку русалки из хоррора "Маяк", в которую "был влюблен" герой Роберта Паттинсона.

© Фото : A24 Auctions Кулон в форме Ферби из "Неограненных ценностей" 1 из 2 Кулон в форме Ферби из "Неограненных ценностей" © Фото : A24 Auctions © Фото : A24 Auctions Фигурка русалки из "Маяка" 2 из 2 Фигурка русалки из "Маяка" © Фото : A24 Auctions 1 из 2 Кулон в форме Ферби из "Неограненных ценностей" © Фото : A24 Auctions 2 из 2 Фигурка русалки из "Маяка" © Фото : A24 Auctions