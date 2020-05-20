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Культура
2020-05-20T21:41
https://ria.ru/20200520/1571718974.html
Цветочное платье из фильма "Солнцестояние" продали на аукционе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728727_0:31:800:481_1036x0_80_0_0_6d339beb9bfd82ef8028540b8e52b2e2.jpg
РИА Новости

Цветочное платье из фильма "Солнцестояние" продали на аукционе

20:32 20.05.2020 (обновлено: 21:41 20.05.2020)
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© A24, 2019Фильм "Солнцестояние"(2019)
Фильм Солнцестояние(2019)
© A24, 2019
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Цветочное платье Королевы мая (May Queen), в котором появляется актриса Флоренс Пью в финале фильма ужасов "Солнцестояние" (2019 год), приобрел Музей Академии кинематографических искусств на онлайн-аукционе за 65 тысяч долларов. Торги организовала в конце апреля компания А24, выпустившая эту ленту и многие другие, сообщает Variety.
По информации издания, ранее наряд, украшенный десятью тысячами шелковых цветов, привлек внимание многих знаменитостей, в том числе певиц Ариане Гранде и Холзи.
"Я плачу! Сделаю ставку как можно скорее", — писала Гранде в сторис инстаграма, когда узнала о торгах. За лот пыталась бороться и исполнительница хита "Closer", которая просила пользователей в Твиттере "не предлагать цену на платье".
© Фото : A24 AuctionsЦветочное платье из фильма "Солнцестояние"
Цветочное платье из фильма Солнцестояние
© Фото : A24 Auctions
Цветочное платье из фильма "Солнцестояние"
В Музее пока не решили, как и когда будет представлен этот наряд (учреждение, посвященное искусству и производству кино, еще не достроено — открытие запланировано на 14 декабря 2020 года).
Костюм из "Солнцестояния"— один из нескольких предметов реквизита и гардероба, которые были проданы А24, чтобы собрать деньги для фонда FDNY. Некоммерческая организация оказывает помощь пожарным Нью-Йорка и их семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса. За время проведения аукциона кинокомпания собрала более 200 тысяч долларов.
© Фото : A24 AuctionsЦветочная корона из фильма "Солнцестояние"
Цветочная корона из фильма Солнцестояние
1 из 4
Цветочная корона из фильма "Солнцестояние"
© Фото : A24 Auctions
© Фото : A24 AuctionsЦветочная корона из фильма "Солнцестояние"
Цветочная корона из фильма Солнцестояние
2 из 4
Цветочная корона из фильма "Солнцестояние"
© Фото : A24 Auctions
© Фото : A24 AuctionsШапка в форме медведя из фильма "Солнцестояние"
Шапка в форме медведя из фильма Солнцестояние
3 из 4
Шапка в форме медведя из фильма "Солнцестояние"
© Фото : A24 Auctions
© Фото : A24 AuctionsМолоток из фильма "Солнцестояние"
Молоток из фильма Солнцестояние
4 из 4
Молоток из фильма "Солнцестояние"
© Фото : A24 Auctions
1 из 4
Цветочная корона из фильма "Солнцестояние"
© Фото : A24 Auctions
2 из 4
Цветочная корона из фильма "Солнцестояние"
© Фото : A24 Auctions
3 из 4
Шапка в форме медведя из фильма "Солнцестояние"
© Фото : A24 Auctions
4 из 4
Молоток из фильма "Солнцестояние"
© Фото : A24 Auctions
Половина этой суммы приходится на реквизит из "Солнцестояния". Поклонники купили цветочную корону за 15 тысяч долларов, шапку в форме головы медведя (носит Джек Рейнор) почти за шесть тысяч долларов и рыболовную колотушку за десять тысяч долларов.
Кинокомпания А24 продала бордовую толстовку, в которой ходит Зендая в сериале "Эйфория", за восемь тысяч долларов и скейтборд из комедийной драмы "Середина 90-х" за 7,5 тысяч.
© Фото : A24 AuctionsБордовая толстовка из сериала "Эйфория"
Бордовая толстовка из сериала Эйфория
1 из 2
Бордовая толстовка из сериала "Эйфория"
© Фото : A24 Auctions
© Фото : A24 AuctionsСкейтборд из "Середины 90-х"
Скейтборд из Середины 90-х
2 из 2
Скейтборд из "Середины 90-х"
© Фото : A24 Auctions
1 из 2
Бордовая толстовка из сериала "Эйфория"
© Фото : A24 Auctions
2 из 2
Скейтборд из "Середины 90-х"
© Фото : A24 Auctions
На онлайн-аукционе осталось еще несколько предметов, на которые все еще можно сделать ставку. Например кулон в форме Ферби, украшенный камнями, и парик певца The Weeknd из криминального фильма "Неограненные драгоценности" или фигурку русалки из хоррора "Маяк", в которую "был влюблен" герой Роберта Паттинсона.
© Фото : A24 AuctionsКулон в форме Ферби из "Неограненных ценностей"
Кулон в форме Ферби из Неограненных ценностей
1 из 2
Кулон в форме Ферби из "Неограненных ценностей"
© Фото : A24 Auctions
© Фото : A24 AuctionsФигурка русалки из "Маяка"
Фигурка русалки из Маяка
2 из 2
Фигурка русалки из "Маяка"
© Фото : A24 Auctions
1 из 2
Кулон в форме Ферби из "Неограненных ценностей"
© Фото : A24 Auctions
2 из 2
Фигурка русалки из "Маяка"
© Фото : A24 Auctions
Торги заканчиваются 20 мая в 22:00 по московскому времени.
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6 апреля, 11:15Культура
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыВыставкиАриана ГрандеРоберт ПаттинсонНью-Йорк (город)
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