Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:42
https://ria.ru/20200520/1571718849.html
В Тульской области умер двадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Тульской области умер двадцатый пациент с коронавирусом

11:42 20.05.2020
184
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии, стал двадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"В тульской больнице скончался 67-летний житель Щекина с подтвержденным COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. У него в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы. Пациент скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии", - говорится в сообщении.
В Тульской области коронавирусная инфекция подтверждена у 2735 человек, выздоровели 920 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЩекиноТульская областьОбщество
Рекомендуем
Врач скорой помощи
В Тульской области 153 человека излечились от коронавируса за сутки
Палата для пациентов с COVID-19
В Тульской области 920 пациентов вылечились от COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В КБР умер восьмой пациент с коронавирусом
Медицинские работники в защитных костюмах
Голикова: в 13 регионах статистика по COVID-19 хуже средней по стране
Медик выходит из машины скорой помощи
В Ивановской области умер шестнадцатый пациент с COVID-19
Медик в защитном костюме
В Саратовской области умерли еще три пациента с коронавирусом
Машина скорой помощи
В Мордовии умер десятый пациент с коронавирусом
Машина скорой помощи
В Ивановской области умерли два пациента с коронавирусом
Палата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
В Новом Уренгое за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Врач и пациенты в отделении больницы для лечения пациентов с COVID-19
В Тамбовской области умер шестой пациент с COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Саратовской области умер 12-й пациент с коронавирусом
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
В России менее трех тысяч больных находятся в реанимации с COVID-19
Медицинские работники в Филадельфии
В Белом доме заявили о прогрессе в борьбе с коронавирусом
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили 33 случая заражения COVID-19
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
Лента новостейМолния