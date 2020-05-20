В Тульской области умер двадцатый пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии, стал двадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
"В тульской больнице скончался 67-летний житель Щекина с подтвержденным COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. У него в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы. Пациент скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии", - говорится в сообщении.
В Тульской области коронавирусная инфекция подтверждена у 2735 человек, выздоровели 920 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.