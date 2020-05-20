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2020-05-20T12:02
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Президент Украины заявил, что не будет назначать на должности друзей
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РИА Новости

Президент Украины заявил, что не будет назначать на должности друзей

11:42 20.05.2020 (обновлено: 12:02 20.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ни одного кума или военного друга" не назначал и не будет назначать на должности.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая прошлого года. Зеленский назначил на ряд административных должностей своих бывших партнеров по "Студии Квартал-95".
"Никакого кума или военного друга я не буду назначать. Никакого кума или военного друга я не назначил", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.
Вместе с тем Зеленский заявил, что глава его офиса Андрей Ермак всегда был юристом, у него есть образование, которое необходимо главе офиса, ему он доверяет.
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.
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