В России пять препаратов от COVID-19 проходят клинические испытания

"Весь мир находится в поиске лекарственного средства по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, и здесь нами тоже выполняется определённая работа. Клинические испытания проводятся в отношении пяти препаратов, включая отечественных производителей, на государственной регистрации находятся еще четыре препарата, которые планируется использовать в схемах лечения", - сказала Голикова в ходе выступления в Совете Федерации.