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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:40
https://ria.ru/20200520/1571718705.html
В России пять препаратов от COVID-19 проходят клинические испытания
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565243152_0:421:2891:2047_1036x0_80_0_0_f537ea5706bb2f4882544f3989dfa4cc.jpg
РИА Новости

В России пять препаратов от COVID-19 проходят клинические испытания

11:40 20.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Клинические испытания пяти препаратов для лечения коронавирусной инфекции проводятся сейчас в России, еще четыре лекарства находятся на государственной регистрации, их планируется использовать в лечении пациентов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Весь мир находится в поиске лекарственного средства по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, и здесь нами тоже выполняется определённая работа. Клинические испытания проводятся в отношении пяти препаратов, включая отечественных производителей, на государственной регистрации находятся еще четыре препарата, которые планируется использовать в схемах лечения", - сказала Голикова в ходе выступления в Совете Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОбщество
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