В России пять препаратов от COVID-19 проходят клинические испытания

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Клинические испытания пяти препаратов для лечения коронавирусной инфекции проводятся сейчас в России, еще четыре лекарства находятся на государственной регистрации, их планируется использовать в лечении пациентов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Весь мир находится в поиске лекарственного средства по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, и здесь нами тоже выполняется определённая работа. Клинические испытания проводятся в отношении пяти препаратов, включая отечественных производителей, на государственной регистрации находятся еще четыре препарата, которые планируется использовать в схемах лечения", - сказала Голикова в ходе выступления в Совете Федерации.
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