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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-20T11:39
https://ria.ru/20200520/1571718546.html
Более 370 млн рублей в виде грантов получат аграрии Оренбуржья
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_9c512b40f7f2a1dfce3e93b1f6804685.jpg
РИА Новости

Более 370 млн рублей в виде грантов получат аграрии Оренбуржья

11:39 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ОРЕНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Власти Оренбургской области выделили из регионального бюджета более 370 миллионов рублей для начинающих аграриев - победителей конкурса на получение грантов, 32 сельхозпроизводителя уже получили денежные средства, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области в этом году выплатит 371,9 миллионов рублей победителям конкурса на получение грантов - начинающим фермерам, главам семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Грантовую поддержку уже получили 32 сельхозпроизводителя", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что на текущий момент аграриям перечислено 192,8 миллиона рублей, в том числе 132 миллиона рублей получили одиннадцать глав семейных животноводческих ферм и 60,8 млн рублей – двадцать один начинающий фермер.
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Всего в текущем году победителями конкурса признаны 15 семейных животноводческих ферм, 52 начинающих фермера, двенадцать агростартапов и один сельскохозяйственный кооператив.
За время действия программ поддержки фермеров в Оренбургской области созданы более 600 фермерских хозяйств и 14 потребительских кооперативов, трудоустроены на селах 1100 человек.
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Оренбургская область
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