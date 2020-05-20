Более 370 млн рублей в виде грантов получат аграрии Оренбуржья

ОРЕНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Власти . Власти Оренбургской области выделили из регионального бюджета более 370 миллионов рублей для начинающих аграриев - победителей конкурса на получение грантов, 32 сельхозпроизводителя уже получили денежные средства, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

"Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области в этом году выплатит 371,9 миллионов рублей победителям конкурса на получение грантов - начинающим фермерам, главам семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Грантовую поддержку уже получили 32 сельхозпроизводителя", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что на текущий момент аграриям перечислено 192,8 миллиона рублей, в том числе 132 миллиона рублей получили одиннадцать глав семейных животноводческих ферм и 60,8 млн рублей – двадцать один начинающий фермер.

Всего в текущем году победителями конкурса признаны 15 семейных животноводческих ферм, 52 начинающих фермера, двенадцать агростартапов и один сельскохозяйственный кооператив.