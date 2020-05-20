В Саратовской области мусоровоз задавил женщину во дворе жилого дома

"По предварительным данным, водитель 1990 года рождения при управлении мусоровозом в дворовой территории осуществлял погрузку мусора, сбил женщину 1954 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП", — сказали в пресс-службе.