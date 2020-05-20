Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T17:38
https://ria.ru/20200520/1571718414.html
В Саратовской области мусоровоз задавил женщину во дворе жилого дома
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571745553_0:31:720:436_1036x0_80_0_0_852d4f5aa31096901cc21a3528a424db.jpg
РИА Новости

В Саратовской области мусоровоз задавил женщину во дворе жилого дома

11:38 20.05.2020 (обновлено: 17:38 20.05.2020)
18416
© Фото : УГИБДД по Саратовской областиМусоровоз, сбивший женщину во дворе жилого дома в Балаково
Мусоровоз, сбивший женщину во дворе жилого дома в Балаково
© Фото : УГИБДД по Саратовской области
САРАТОВ, 20 мая — РИА Новости. Мусоровоз в среду во дворе жилого дома в городе Балаково Саратовской области сбил насмерть пожилую женщину, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 11:00 (10:00 мск) у дома 103 по улице Ленина.

"По предварительным данным, водитель 1990 года рождения при управлении мусоровозом в дворовой территории осуществлял погрузку мусора, сбил женщину 1954 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП", — сказали в пресс-службе.

ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются.
Здание городской больницы № в Чите, которая полностью перепрофилирована под моностационар на случай выявления больных с коронавирусной инфекцией
7 апреля, 12:15
В Уфе упавший рекламный щит насмерть задавил женщину
424531011
Обсудить 0
Саратовская областьБалаковоПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Toyota Camry
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Ленинградский вокзал в Москве
Moody’s предсказало из-за коронавируса рост миграции внутри России
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В США рассказали о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
Эксперты подвели итоги первого года президентства Зеленского
Заседание Совета Федерации РФ
СФ одобрил закон о праве временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Татарстане мать задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Вертолет Ми-8
СК завел уголовное дело после крушения военного Ми-8 в Подмосковье
Рыбный день в кубанской семье
Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"
Муж и жена ссорятся
Астролог назвала знаки зодиака, с которыми тяжело найти общий язык
В Антарктиде все шире распространяется зеленый снег, в котором живут водоросли
Ученые отметили, что в Антарктиде стало больше необычного зеленого снега
На месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
В жилом доме в Саратовской области обрушились лестничные пролеты
Врач Александр Мясников
Мясников объяснил свои слова "кому положено умереть — помрут"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
Лента новостейМолния