В Саратовской области мусоровоз задавил женщину во дворе жилого дома

САРАТОВ, 20 мая — РИА Новости. Мусоровоз в среду во дворе жилого дома в городе Балаково Саратовской области сбил насмерть пожилую женщину, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 11:00 (10:00 мск) у дома 103 по улице Ленина.
"По предварительным данным, водитель 1990 года рождения при управлении мусоровозом в дворовой территории осуществлял погрузку мусора, сбил женщину 1954 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП", — сказали в пресс-службе.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются.
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